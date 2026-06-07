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Día del Bibliotecario Cubano: Guardián del libro y el conocimiento

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El Día del Bibliotecario Cubano se conmemora hoy en reconocimiento a la labor estratégica de estos profesionales en la construcción de una sociedad informada, crítica y participativa.

Gracias a la iniciativa del periodista César García Expósito, la efeméride marcó su origen en 1950 y se celebra cada 7 de junio en honor al natalicio del periodista e historiador Antonio Bachiller y Morales, considerado el padre de la bibliografía en Cuba.

Sin embargo, fue en 1981 que se instauró oficialmente con el propósito de enaltecer, no solo a editores y escritores, sino a quienes aportan esfuerzos en favor del desarrollo cultural y científico en el país.

Más allá de la administración de colecciones, el bibliotecario cubano actúa como mediador entre las personas y el conocimiento, con lo cual garantiza el acceso equitativo a la información, la promoción de la lectura y la preservación del patrimonio documental.

Aunque la profesión tiene figuras precursoras anteriores, la fecha permite visibilizar la modernización y expansión del sistema bibliotecario en Cuba.

Estos profesionales desempeñan funciones que van más allá de la mera custodia o préstamo de libros: es un actor clave en la construcción de ciudadanía, la defensa de nuestra identidad y la democratización del conocimiento.

Su trabajo es complementario al de los maestros y resulta fundamental para el éxito del sistema de educación continua y para la investigación científica.

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Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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