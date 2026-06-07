Promover la lectura entre los jóvenes

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En una época marcada por el predominio de las tecnologías digitales y el consumo acelerado de información, los bibliotecarios desempeñan una labor cada vez más necesaria al participar en la formación de hábitos de lectura en las nuevas generaciones, trascendiendo su trabajo de organización y conservación de libros para convertirlo en una verdadera misión educativa y cultural.

A lo largo del país, las bibliotecas públicas y escolares deben desarrollar más actividades encaminadas a despertar el interés de niños y jóvenes por la lectura.

Los trabajadores de nuestras bibliotecas y librerías no solo facilitan el acceso a la literatura y al conocimiento, sino que también orientan a los lectores en la selección de obras acordes con sus intereses y edades. Con su ayuda, muchos jóvenes descubren el placer de leer y desarrollan habilidades fundamentales para su formación académica y personal.

En Cuba, la educación y la cultura constituyen pilares del desarrollo social, por lo que el aporte de los bibliotecarios resulta especialmente valioso. El compromiso que tienen con su labor contribuye a formar ciudadanos más críticos, informados y capaces de interpretar la realidad que los rodea.

Reconocer el trabajo de estos profesionales significa valorar a quienes, desde el silencio de las bibliotecas, siembran en las nuevas generaciones el amor por los libros y el conocimiento.

El esfuerzo cotidiano que demuestran en su trabajo prueba que la lectura sigue siendo una herramienta indispensable para el crecimiento individual y el progreso de la sociedad.

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