Cuba logró tres medallas en Olimpiada Internacional Al Khwarizmi

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Cuba se alzó con tres medallas en la Cuarta Olimpiada Internacional Al Khwarizmi de Matemática e Informática que se desarrolló en la capital uzbeka, conoció hoy Prensa Latina.

En el citado evento de conocimientos participaron 221 estudiantes de 16 naciones, y la República de Cuba fue el país de América Latina que más medallas logró con tres, seguido por Venezuela con una.

En Informática alcanzó la medalla de plata, Mauricio Cruz, en tanto, Andy Ernesto Sánchez, obtuvo la de bronce, ambos estudiantes de noveno grado del Instituto preuniversitario Ernesto Guevara, de Villa Clara.

Mientras tanto, en matemática, se alzó con la presea de bronce, Alejandro Martínez, también de noveno grado y estudiante del centro Máximo Gómez, de Camagüey.

La nación caribeña asistió a la Cuarta Olimpiada Al Khwarizmi de Uzbekistán con un equipo de ocho estudiantes de noveno y décimo grados (menores de 15 años y medio), organizados en dos comandos de cuatro integrantes cada uno: uno de Matemática y otro de Informática.

El equipo de Matemática, además de Martínez, estuvo integrado por Lianny Pineda, del pre universitario de Ciencias Exactas Ernesto Guevara, de Villa Clara; Yaislier Rojas, del Federico Engels, de Pinar del Río; y Adrián Darío Peña, del Eusebio Olivera, de Sancti Spíritus.

En tanto el equipo de Informática junto a Cruz y Sánchez, compitieron, Marcos Ramón, del Vladimir Ilich Lenin, de Cienfuegos; y Luis Ángel Delgado, del José Maceo, de Guantánamo.

Los equipos estuvieron guiados por los líderes respectivos: Leonides Rodríguez (Informática, profesor de la Universidad de Ciencias Exactas) y Carlos Rafael Sebrango, (Matemática, de la Universidad de Sancti Spíritus).

El calendario de actividades contempló dos intensos días de competencias y uno para analizar los resultados y realizar las premiaciones.

A pesar de ser la primera participación de estudiantes cubanos en un evento de esta categoría, el equipo de la nación caribeña asistió con una buena preparación, y obtuvo resultados que se consideran significativos para una competición de tan alto nivel.

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