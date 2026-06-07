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Raúl y Díaz-Canel presiden actos de ascensos y condecoraciones a oficiales del Minint

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El líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participaron este 6 de junio en los actos de ascensos y condecoraciones a oficiales del Ministerio del Interior (Minint).

Junto al General de Ejército y con motivo del aniversario 65 del glorioso Minint, participamos en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria”, escribió el mandatario cubano en la red social X.

En su mensaje, Díaz-Canel transmitió sus felicidades a todos los oficiales ascendidos y condecorados, “con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada”.

El jefe del Estado cubano envió un mensaje de felicitación a los combatientes del Ministerio del Interior y los calificó como “centinelas incansables de la patria”.

El presidente Díaz-Canel en los actos de ascensos y condecoraciones a oficiales del Ministerio del Interior (Minint), 6 de junio de 2026. / Foto: Estudios Revolución
El presidente Díaz-Canel en los actos de ascensos y condecoraciones a oficiales del Ministerio del Interior (Minint), 6 de junio de 2026. / Foto: Estudios Revolución
Actos de ascensos y condecoraciones a oficiales del Ministerio del Interior (Minint), 6 de junio de 2026. / Foto: Estudios Revolución
Actos de ascensos y condecoraciones a oficiales del Ministerio del Interior (Minint), 6 de junio de 2026. / Foto: Estudios Revolución
Actos de ascensos y condecoraciones a oficiales del Ministerio del Interior (Minint), 6 de junio de 2026. / Foto: Estudios Revolución
Actos de ascensos y condecoraciones a oficiales del Ministerio del Interior (Minint), 6 de junio de 2026. / Foto: Estudios Revolución

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