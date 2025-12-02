Inciensos de yerba y resinas para sosegar el alma

Compartir en

A saber, el incienso es una sustancia fragante que se quema durante rituales y actos de adoración en diversas tradiciones religiosas. Su significado varía, pero generalmente simboliza purificación y elevación espirilual de las personas.

Lo que si resulta un hecho innegable es que en los últimos años esta práctica ha ganado popularidad en todo el mundo y cada día son más los que se suman para aromatizar con diferentes fragancias el ambiente hogareño e íntimo, animados en que con ese proceder se sosiega mejor el espíritu.

Humo mágico

Misticismo aparte, no puede negarse que existen hierbas y resinas en inciensos que ayudan a la relajación. Luego, quemar algunos de estos recursos naturales pueden contribuir a crear un confort espiritual favorable en medio del mundo agitado en que vivimos.

Tal es el caso de la lavanda que resulta especialmente conocida por sus propiedades ansiolíticas, en tanto, el sándalo sobresale gracias a su efecto calmante. En cuanto al palo santo, lo consideran idóneo en elevar el estado de ánimo.

Por su lado, la mirra se recomienda para la introspección, aunque algunos entendidos opinan que la resina constituye un estimulante general y un tónico. Puede que este último efecto sea percibido como una mejora del deseo sexual en algunos contextos, asociados a un poder afrodisíaco.

Sepa que hay quienes afirman que la manzanilla posee impactos tranquilizadores, que combinan bien con la lavanda. A propósito, esta última desprende uno de los aromas más clásicos para la calma, ayuda a relajar el sistema nervioso, a reducir la tensión y mejorar la calidad del sueño.

Se dice, también, que el olor del sándalo es cálido y ligeramente dulce y que tal fragancia crea una sensación de serenidad y paz interior, ideal para mitigar situaciones de estrés o estado de depresión por problemas personales de diferentes índoles.

Sin embargo, la lista de plantas afines a crear ese bienestar del alma resulta más extensa. Por ejemplo, hay quienes recomiendan la salvia pues sostienen que ayuda a sedar el sistema nervioso y a controlar la ansiedad. En tanto, la salvia blanca se usa comúnmente para purificar y renovar el ambiente.

En otro orden, dicen que el delicado aroma de las rosas alivia la fatiga y la ansiedad, fomentando la paz mental, y otros señalan que el Olíbano (Frankincense) tiene un efecto estabilizador y suele ayudar a aliviar la ansiedad.

La nómina incluye, además, el romero que, según muchos, revitaliza el ambiente, elimina la mala energía y se le asocia con la limpieza de lugares, así mismo no faltan los que defienden el uso de la vainilla con ese mismo fin pues esgrimen que su perfume reconfortante ayuda a atenuar el estrés y la tensión, favoreciendo de este modo un estado de calma.

En esa misma cuerda, la canela se asocia con la prosperidad y las energías positivas, además de ser revitalizante. Y en cuanto al tomillo, muchos aseguran que estimula la mente y puede favorecer en tener un sueño reparador y tranquilo.

Parafraseando un poco aquello de que “para gustos se han hecho los olores”, en definitiva, el uso de este u otro incienso depende del agrado de cada cual y de la situación específica para el que se emplee. Eso sí, el consejo a tener en cuanta es que resulta siempre preferible elegir inciensos de ingredientes naturales.

Luego, no pierde nada con probar el uso de esos maravillosos humos aromáticos sin perder de vista no abusar de ellos y cuidarse si padece de problemas respiratorios, le convido a tener esa mágica experiencia para disfrutar mejor de la espiritualidad en un ambiente más sosegado con el uso de resinas, maderas, flores, yerbas aromáticas y aceites esenciales.

