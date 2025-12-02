Transformarnos por el bien común en vísperas de 2026

Compartir en

La provincia de Cienfuegos está enfrascada en una larga jornada de transformación de cara al próximo año, donde se ha tenido en cuenta sobre todo el embellecimiento de avenidas y calles, puentes, parques infantiles, áreas deportivas, centros docentes y culturales… para festejar además el advenimiento del aniversario 67 del triunfo revolucionario. No obstante, ¿esta iniciativa gubernamental por sí sola será suficiente para llegar a un 2026 con más bríos, teniendo en cuenta la actual crisis energética y escasez de recursos?

Las autoridades del Partido y el gobierno aquí han remarcado que cada una de las acciones llevan un nivel de presupuesto y de combustible considerable, por lo cual, exhortan a las comunidades, los vecinos, se sumen y apoyen a los trabajadores institucionales en las labores concertadas, con énfasis en la chapea y recogida de basura en las áreas urbanas que más lo demandan. De ese modo, también se combate la compleja situación que vive el país con el comportamiento epidemiológico de las arbovirosis, que, por su parte, el Minsap en el territorio perlasureño vela incansablemente.

Centros laborales de la provincia, como los colectivos de la Empresa Agroindustrial Cítricos Arimao o la Empresa Pecuaria El Tablón, ambos del municipio de Cumanayagua, deben constituir ejemplos para todos sobre cómo se puede lograr el buen engarce con los objetivos socioeconómicos. Tareas de impacto fueron constatadas en ambos casos por la prensa local en varios organopónicos de la agricultura urbana, acciones que incidirán directamente en la alimentación de los cumanayagüenses.

Con esa visión de conjunto, todos tenemos la responsabilidad de aportar, desde nuestros puestos de trabajo y hogares, para que el desarrollo de la comunidad no se vea afectado por los problemas que afectan el día a día.

Desde el ámbito educacional, también llega la invitación a acrecentar esfuerzos; que la población sea una parte inseparable para el desarrollo social. El propio director provincial de Educación, Leonel Meneses Gómez, ha asegurado que, desde el mes de agosto, vienen trabajando de cerca con múltiples instituciones docentes en ese sentido. Acciones constructivas que han sido muy esperadas por el pueblo: por ejemplo, es hoy realidad la inauguración del Palacio de Pioneros Máximo Gómez del municipio de Palmira, donde no existía un inmueble para tales funciones.

Asimismo, se engalanan otros como el Centro Mixto Raquel Pérez del municipio de Cumanayagua, la Escuela José González Guerra de la Ciudad Nuclear (CEN), la Escuela Primaria Antonio Maceo de Aguada de Pasajeros, claves para el buen desempeño y confort de maestros y estudiantes. Todavía queda bastante por hacer, sobre todo en lo referido a la cuestión de la pintura en otros espacios formativos, un detalle negativo señalado por el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la última visita que realizara a varios municipios de Cienfuegos.

El rescate de la cultura y sus inmuebles es otra las metas que se persiguen para festejar el año nuevo, donde ocupa un lugar destacado el cine, que por primera vez en mucho tiempo llegará a localidades apartadas con el cine móvil y la culminación de inmuebles como el Museo de las Hermanas Giralt en una primera etapa, la sala museo del asentamiento de Ramón Balboa, la sucursal de la biblioteca del Central Caracas, el remozamiento del recinto ferial de la Plaza de Actos, como principal escenario para los bailables en la ciudad cabecera para el fin de año, entre otras.

Para lograr que perdure cada uno de los resultados de la jornada por el esfuerzo decisivo en la recta final del 2025, habrá que apretarse el cinturón frente a los no pocos obstáculos del contexto actual, y enfrentarse a ellos con una buena dosis de optimismo, ese que nos ha caracterizado durante tantos años.

