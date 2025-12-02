Idania Tejera: “toda una vida al servicio de la Revolución”

Compartir en

Idania Tejera Delgado lleva consigo la calma de quien ha construido su vida alrededor de un principio inquebrantable: la lealtad. Treinta años han transcurrido desde que comenzó su trayectoria en el Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos, cumpliendo cada responsabilidad encomendada como un acto de fe.

“Comencé como funcionaria ideológica en el Comité Municipal de Abreus y posteriormente llegué por primera vez como profesora a esta escuela, hoy Facultad Alejandro Nápoles León de la Universidad del Partido Ñico López”, evoca con precisión.

“Aunque mi formación era como maestra, el sistema de escuelas del Partido tiene otras maneras y otra misión. Estos compañeros me enseñaron mucho. Aunque yo venía con mi formación pedagógica, de ellos aprendí que la formación de cuadros requiere de métodos y enfoques particulares”.

Su capacidad la llevó al Comité Provincial, donde durante 13 años entregó lo mejor de sí al Departamento Ideológico. Ocho de ellos los dedicó a dirigirlo. “Fue una etapa muy linda porque me correspondió, junto a muchos compañeros, todo lo referido a la Batalla de Ideas. Fue sin duda otra escuela que me aportó en mi vida personal y profesional”. En su relato emergen, con natural sobriedad, los privilegios de haber estado cerca del Comandante en Jefe Fidel Castro y del General de Ejército Raúl Castro.

Tras aquellas intensas jornadas, cuando consideró que su vida política había terminado después de una etapa dura, el Partido tenía preparado su regreso a la escuela, esta vez como directora.

Once años más de servicio hasta la jubilación. “Por azares de la vida volví”, confiesa, hoy recontratada como técnica docente, con una sonrisa que revela plenitud.

“Yo pienso que nunca me fui de la escuela porque incluso en mis tareas como jefa de departamento seguí aquí, venía al posgrado, aquí me hice Máster. Yo nunca me vi separada de la escuela. Siempre estuve de alguna manera: ellos me buscaban a la hora de, quizás, algunos cursos e intercambios, conversaciones con estudiantes que estaban ya en entrenamiento para cuadros. De alguna manera yo siempre me mantuve unida y a estos compañeros”.

“Esta es mi familia, esta es mi casa”, afirma con profunda convicción. “Pero además me siento útil y aporto con modestia y con todo lo que puedo y ayudo a mis compañeros a la nueva decana. Esta Facultad posee un gran equipo que lo que siempre trata todos los días es de que las cosas salgan lo mejor posible”.

Oriunda de San Fernando de Camarones y formada como maestra primaria, luego se licenció en Educación, especialidad Marxismo. Sabe que dirigir exige superarse constantemente. “El sistema de escuelas del Partido propicia mucha preparación. Cuando tú diriges un colectivo que está constantemente superándose y preparándose, tú no puedes hacer otra cosa diferente”.

No olvida el papel decisivo de los activistas municipales. “Es indiscutible el papel que juegan los activistas de las escuelas municipales. Sin ellos las escuelas municipales no existirían porque a veces un compañero o dos compañeros no pueden llevarle a tantas personas la política del Partido, de la Revolución y todo lo que necesitamos para seguir impulsando el país”.

Idania Tejera encarna la esencia del cuadro revolucionario: entrega, formación continua y una lealtad que se mide en décadas de servicio. Treinta años que, en sus propias palabras, resumen “toda una vida” de compromiso con el Partido y la Revolución.

