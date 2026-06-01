Artes visuales: y el tiempo se detuvo

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En 60 instantáneas detuvieron el tiempo el artista visual Vladimir Rodríguez Sánchez y su hija Alejandra Rodríguez Feria, cuando capturaron, lente mediante, imágenes del paisaje de Cienfuegos. La muestra resultó inaugurada esta semana terminada, cuando el Palacio de Leblanc, sitio patrimonial de la ciudad, juntó a los amigos y cienfuegueros en general.

Resultaron no pocos quienes hicieron posible la concreción de la muestra, entre ellos, representantes de la Oficina del Conservador y de proyectos de desarrollo local, Cultura, la Uneac…

Hasta el 10 de julio se podrá disfrutar de las fotos expuestas en el Palacio de Leblanc, y compartir el tiempo detenido por la complicidad de padre e hija, joven que desde la sensibilidad por el arte ya comparte gusto y habilidades en las artes visuales con su progenitor, premiada en varios salones nacionales y locales.

No faltó la poesía en la cita inaugural, en la que Ariel Fernández dedicara sus versos de cienfuegueridad:

Qué bueno de-tener el tiempo juntos,

maravilla de sal y de zafir,

la mirada sagaz de Vladimir,

la pose de Alejandra en los asuntos.

Qué sorpresa de lente en tantos puntos

para besos y abrazos marineros, la hija con el padre

en cien te quieros

retrato del amor en la elegancia:

Qué alegría de suerte sin distancia

pintando atardeceres cienfuegueros.

Y es que la “sinceridad del paisaje” de nuestra insularidad provoca siempre regresar a la paz, esa paz de poder disfrutar en familia el arte que nos rodea, que muchas veces por la prisa y la difícil cotidianidad, se nos esconde. Vladimir y Alejandra los animan, entonces, a compartir lo que ellos encontraron desde la sensibilidad y que la Naturaleza aportó.

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