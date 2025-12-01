Venezuela denuncia ante OPEP que EEUU busca apoderarse de su petróleo

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos

Venezuela denuncia ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el despliegue militar de EE. UU. con la pretensión de apoderarse de su petróleo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este domingo ante la reunión 192 del Comité Ministerial de Monitoreo de la OPEP y OPEP+ el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, señalando que forma parte de la pretensión de apoderarse de “sus vastas reservas de petróleo”.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, al intervenir en el referido foro, leyó una carta del mandatario dirigida al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham al-Ghais, en la cual subrayó las crecientes e ilegales amenazas de la Administración de Donald Trump contra la República Bolivariana.

Maduro hizo referencia a la campaña de hostigamiento del presidente Donald Trump, iniciada a mediados de agosto pasado contra su país, la cual, afirmó, “ponen en claro peligro la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional”.

El jefe del Estado venezolano mencionó los diversos activos militares desplegados por Estados Unidos en el Caribe, que incluyen “más de 14 buques de guerra y 15 mil efectivos”, a lo que se suman más de 20 bombardeos contra pequeñas embarcaciones que derivaron en el asesinato extrajudicial de más de 80 personas.

Aseguró que durante todos estos meses han sido constantes y reiteradas las amenazas expresas del “uso de la fuerza” contra el territorio venezolano por parte de las autoridades estadounidenses, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos del Derecho Internacional.

En su misiva, el gobernante bolivariano denunció formalmente ante esa instancia que “el gobierno de Estados Unidos pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, la más grande del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.

Advirtió que esta pretensión no solo contradice las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que además “ponen en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”.

Maduro comentó las negativas consecuencias generadas en otros países petroleros “a partir de intervenciones militares” de Washington y sus aliados, como ocurrió en los casos de Iraq y Libia, entre otros.

El dignatario ratificó que Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y no sucumbirá “a ningún tipo de chantaje o amenaza”.

En su carta, el presidente solicitó que su misiva sea distribuida entre los países miembros de la OPEP y OPEP Plus, y convocó a una “unión productiva soberana, sin perturbaciones eternas”.