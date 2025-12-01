Moscú condena las declaraciones sobre la posibilidad de ataques preventivos de la OTAN contra Rusia

En el contexto de la exageración del temor ante un “ataque inminente” de Rusia a los países miembros del bloque, este tipo dedestacó.

Señaló, que lo dicho por Dragone es un intento deliberado de socavar los esfuerzos para resolver la crisis ucraniana.

Con todo ello, los líderes de la alianza se atreven a acusar a Rusia de una “retórica nuclear belicista, intimidación y presuntos ataques híbridos” sin presentar prueba alguna de la implicación de Moscú, resumió.