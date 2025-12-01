Moscú condena las declaraciones sobre la posibilidad de ataques preventivos de la OTAN contra Rusia
El que los altos funcionarios de la alianza transatlántica hablen sobre posibles “ataques preventivos” contra el país euroasiático ponen fin al mito del carácter “puramente defensivo” de la alianza, indicó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
“Las personas que hacen este tipo de declaraciones deben ser conscientes de los riesgos y las posibles consecuencias que ello conlleva, incluso para los propios miembros de la alianza“, destacó la diplomática.
Esto se produce después de las declaraciones al respecto del presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, citado por el Financial Times.
En el contexto de la exageración del temor ante un “ataque inminente” de Rusia a los países miembros del bloque, este tipo de declaraciones agravan considerablemente la confrontación ya existente, destacó.
Señaló, que lo dicho por Dragone es un intento deliberado de socavar los esfuerzos para resolver la crisis ucraniana.
Con todo ello, los líderes de la alianza se atreven a acusar a Rusia de una “retórica nuclear belicista, intimidación y presuntos ataques híbridos” sin presentar prueba alguna de la implicación de Moscú, resumió.
