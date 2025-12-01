Partido Libre desconoce resultados preliminares de elecciones en Honduras 2025

Compartir en

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras reveló el 30 de noviembre de 2025 el primer boletín con 34.25 % de actas presidenciales escrutadas. El anuncio llega tras denuncias del Partido Libre, liderado por Rixi Moncada y Xiomara Castro, quienes advirtieron un presunto hackeo al TREP y anticiparon fraude en estos resultados preliminares.

La jornada electoral del 30 de noviembre de 2025 en Honduras culminó con la divulgación de los primeros resultados preliminares por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), generando una tensa expectativa en todo el país. Los datos presentados corresponden al 34.25 % de las actas procesadas. Sin embargo, este boletín inicial se ve fuertemente empañado por las reiteradas advertencias y el firme posicionamiento del Partido Libertad y Refundación (Libre), que ya había anticipado y denunciado públicamente un plan de sabotaje al sistema de transmisión de votos, instando a la ciudadanía a la vigilancia y a la defensa del voto ante lo que consideraban una previsible manipulación.

Cifras parciales bajo intenso escrutinio

En una sesión pública, el Pleno del CNE, presidido por Ana Paola Hall García e integrado por Marlon David Ochoa Martínez y Cossette Alejandra López Osorio, anunció los primeros resultados provisionales correspondientes a 6 mil 559 actas de un total de 19 mil 152. Estos datos, que reflejan el 34,25 del nivel presidencial, fueron divulgados con la advertencia de su carácter preliminar, destinados únicamente a informar parcialmente a la ciudadanía.

Todo esto estaba previsto; sucedió como un mecanismo de relojería de la derecha fascista. Hace días RECHAZAMOS EL TREP porque sabíamos todo su PLAN. Vamos a contar TODAS LAS ACTAS, y lucharemos sin descanso por defender NUESTRA VICTORIA. Hoy más que nunca, luchar contra el… — Ricardo Salgado (@RicSalgadoB) December 1, 2025

Los resultados preliminares se distribuyeron de la siguiente manera: el Partido Demócrata Cristiano de Honduras obtuvo 2 mil 152 votos, el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata registró 10 mil 698 votos, el Partido Libertad y Refundación (Libre) consiguió 255 mil 972 votos, el Partido Liberal de Honduras alcanzó 506 mil 316 votos y el Partido Nacional de Honduras sumó 530 mil 073 votos. Tras la divulgación, el CNE agradeció el civismo del pueblo hondureño e instruyó a las Juntas Receptoras de Votos a permanecer en sus centros hasta finalizar el conteo y la transmisión de todas las actas de forma transparente.

Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 % de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones.… — Rixi Moncada (@riximga) December 1, 2025

Partido Libre convoca a la resistencia ciudadana

Previo y durante la publicación de estos resultados, la candidata Rixi Moncada, con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro, ha venido alertando sobre un supuesto «hackeo» del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Ambas líderes denunciaron un «plan de sabotaje» y una «guerra psicológica» dirigida a manipular la voluntad popular. En este contexto, Moncada había solicitado a la ciudadanía mantenerse «en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 % de las actas», anunciando una conferencia de prensa para este lunes para informar su posición política en relación con los resultados publicados por el CNE.

Lo advertimos desde hace días y Cossette lo dijo en sus 26 audios. La trama del TREP es la de dar resultados escogidos y seleccionados en que no gana @riximga, hay que esperar el resultado de TODAS las actas. No olvidemos los manejos mediáticos de los fraudes de 2013 y 2017.… — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) December 1, 2025

El Partido Libre había anticipado que no aceptaría estos primeros datos preliminares, asegurando la existencia de una «mano negra» o un «hackeo» para evitar la transmisión oportuna de los votos de los municipios donde el partido posee un «voto duro». El objetivo, según Libre, sería que otro partido «cantara victoria» de forma anticipada. Esta preocupación se fundamenta en audios filtrados que, según la denuncia del Partido Libre y del propio fiscal general, Johel Zelaya, revelaban un complot para alterar la transmisión de datos.

