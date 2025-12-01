Primer ministro vietnamita se reúne con presidente de Prensa Latina

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 26 segundos

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió este lunes al presidente de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, Jorge Legañoa, quien viajó a esta nación del sudeste asiático para un encuentro de trabajo con la agencia vietnamita de noticias VNA.

Minh Chinh agradeció a Prensa Latina el apoyo brindado a la VNA en la capacitación de varias generaciones de reporteros y editores de habla hispana, muchos de los cuales se convirtieron luego en líderes de ese medio, dijo, y señaló que los nexos entre agencias constituye también un símbolo de las especiales relaciones entre Cuba y Vietnam.

Prensa Latina, añadió, fue una valiosa fuente de información desde los tiempos de la guerra, y respaldó y difunde la causa de la defensa y construcción de Vietnam, así como los éxitos alcanzados por su pueblo.

El jefe de Gobierno subrayó que la nación indochina nunca olvidará el apoyo de la isla a la causa de la independencia nacional, y ratificó que, en cualquier circunstancia, Vietnam estará siempre junto a Cuba.

Refiriéndose a la cooperación entre Prensa Latina y la VNA, comentó que ésta es particularmente estrecha y sincera, y destacó la voluntad de ambas partes de crear las mejores condiciones para poder cumplir con sus tareas, en primer lugar, defender y dar a conocer la verdad, y ofrecer información precisa y oportuna.

Minh Chinh se refirió asimismo a los satisfactorios resultados del proyecto arrocero que especialistas vietnamitas desarrollan en la provincia cubana de Pinar del Río, y confirmó que, además de ampliar la colaboración en la producción de alimentos, Vietnam contribuirá con Cuba en la solución del problema energético y las telecomunicaciones.

En ese sentido, Legañoa explicó que Prensa Latina trabaja en el diseño de una hoja de ruta para marcar las transformaciones que se requieren para mantener a la agencia “como símbolo de la verdad”, tan necesaria en tiempos cuando desafortunadamente el mundo se mueve a partir de la manipulación informativa.

Nuestras prioridades, detalló, son robustecer la infraestructura tecnológica, modernizar el periodismo que estamos haciendo y llegar a nuestros clientes con productos informativos con alto valor agregado y reflexión política.

Viet Trang, por su parte, señaló que la VNA acometerá tres tareas estratégicas hasta 2030: acelerar la transición digital, concentrarse en el mejoramiento de los recursos humanos y obtener nuevas fuentes de ingreso que complementen la asignación estatal.

Por último, Legañoa instó a desarrollar tecnologías propias y lenguajes comunes y recordó una frase del comandante Ernesto Che Guevara, quien afirmó que “el socialismo no puede construirse con las armas melladas del capitalismo”.

(Tomado de Prensa Latina)

Visitas: 2