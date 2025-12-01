Transformar la respuesta al Sida es el llamado en su Día Mundial

Proclamado el 27 de octubre de 1988 por la Organización Mundial de la Salud y respaldado por la Asamblea Mundial de la Salud, el Día Mundial del Sida es un llamado de atención sobre la enfermedad y sus consecuencias, que afecta en la actualidad a 1,4 millones de niños entre 0 y 14 años.

La jornada instituida además por la Asamblea General de las Naciones Unidas se convirtió en la primera conmemoración dedicada a la salud en el mundo: su lema inicial fue Únete al esfuerzo mundial contra el sida.

En este 2025, 37 años después, convoca a Superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida, en una clara respuesta a que aún existen muchas cosas por hacer.

El sitio web de ONUSida en una lista de aspectos pendientes por minimizar la presencia de la enfermedad subraya que el tema de este año incorpora toda una lista de desafíos que se han alertado en todo el mundo.

La entidad sanitaria en su hoja informativa expone que el 53 por ciento de todas las personas que viven con el VIH son mujeres y niñas, mientras que el 87 por ciento de ellas conocían su estado serológico en 2024 y aproximadamente 5,3 millones de personas no sabían que vivían con el VIH en 2024.

Al reflejar lo que sucede con las nuevas infecciones, las estadísticas indican que se han reducido en un 61por ciento desde el pico alcanzado en 1996 y en 2024, 1,3 millones de personas se infectaron con el VIH, en comparación con 3,4 millones de personas en ese mismo periodo.

A los datos se suman que las mujeres y las niñas representaron el 45 por ciento de todas las nuevas infecciones en 2024.

Desde 2010, las nuevas infecciones por VIH han disminuido un 40 por ciento, de 2,2 millones en 2024. Sin embargo, esta cifra está lejos del objetivo de llegar a menos de 370 mil nuevas infecciones para 2025.