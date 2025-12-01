Cubana de Aviación anuncia ajustes en rutas nacionales

Mediante un post en su perfil oficial de la red social Facebook explicó que los clientes que reservaron pasajes con anterioridad y se vean afectados por los nuevos itinerarios deben acudir a las oficinas de ventas de la empresa, para solicitar el reembolso o el cambio de fecha, según disponibilidad.

Asimismo, confirmó que la compra de boletos podrá efectuarse a través del sitio web oficial www.cubana.cu y en las oficinas de venta de la aerolínea, mediante pago en efectivo o digital, con precios establecidos en la Resolución 346/2020 del Ministerio de Finanzas y Precios.

En ese sentido, Cubana de Aviación reiteró que las anteriores vías oficiales son las únicas para reservar pasajes y que no se responsabiliza por boletos adquiridos mediante terceros.

De igual modo, la empresa ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y reafirmó su compromiso con la seguridad y calidad del servicio.