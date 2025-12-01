Unión Eléctrica pronostica afectación de 1995 MW en la máxima demanda de hoy

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

El servicio eléctrico registró afectaciones durante las 24 horas de este domingo, con el déficit de generación más crítico a las 7:00 p.m., cuando el déficit de generación alcanzó los 1849 MW. En contraste, la generación solar de los 33 nuevos parques fotovoltaicos aportó 2370 MWh en el día, con un pico de entrega de 471 MW durante el horario del mediodía.

A las 6:00 a.m. de hoy, la situación continúa siendo compleja. La disponibilidad del SEN es de 1300 MW, frente a una demanda de 2450 MW, lo que genera un déficit de 1145 MW. Para el horario del mediodía, se estima una afectación de aproximadamente 1200 MW.

Se encuentran en avería la Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 3 de la CTE Renté. En mantenimiento programado permanecen la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, la Planta de tratamiento de gas de Energás Puerto Escondido y la Unidad 6 de la CTE Nuevitas.

A estas fallas se suman limitaciones técnicas en la generación térmica que sacan de servicio 547 MW. Un total de 96 centrales de generación distribuida, con 906 MW de capacidad, están paralizadas por falta de combustible, a lo que se añaden 68 MW indisponibles por falta de lubricante, totalizando 974 MW fuera de servicio por esta causa.

El pronóstico para el horario pico nocturno prevé una leve mejora con la incorporación de 25 MW de la Unidad 1 de la CTE Felton. Se estima una disponibilidad de 1325 MW para enfrentar una demanda máxima de 3250 MW, lo que resultaría en un déficit de capacidad de 1925 MW. De mantenerse las condiciones actuales, la afectación para la población en ese horario podría alcanzar los 1995 MW.

(Con información de UNE-MINEM)

Visitas: 15