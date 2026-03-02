Parlamentarios de Cataluña expresan solidaridad con Cuba

Compartir en

En la sede del Parlamento de Cataluña, el cónsul general de Cuba en Barcelona, Alejandro Castro Medina, sostuvo hoy un encuentro con portavoces de grupos parlamentarios, donde se abordó el impacto del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla.

Durante el intercambio, según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, el diplomático cubano actualizó a representantes de Comuns, Junts, PSC, ERC y CUP sobre las afectaciones que provocan las medidas coercitivas unilaterales en la vida cotidiana del pueblo, con énfasis en el bloqueo energético impuesto recientemente por Estados Unidos.

Castro Medina explicó los esfuerzos que realiza Cuba para garantizar servicios esenciales y el bienestar de la población, pese a las crecientes dificultades derivadas de las sanciones.

El Consulado General agradeció la solidaridad de los grupos parlamentarios catalanes, así como su compromiso con la defensa del diálogo, la cooperación y el respeto al derecho internacional.

