Precios del petróleo saltan al nivel más alto en meses en medio de la agresión a Irán

Los precios del petróleo subieron la madrugada de este lunes más de un 8 %, alcanzando su máximo en meses, debido a la intensificación de los ataques entre Israel e Irán en Oriente Medio, que causó daños a petroleros e interrumpió los envíos desde la principal región productora, tras la agresión israelí-estadounidense contra territorio iraní, informa la agencia Reuters.

Concretamente, los futuros del crudo Brent alcanzaron un máximo de 82,37 dólares por barril y se situaban en 79,34 dólares, con un alza de 6,47 dólares (8,88 %) a las 23:05 (GMT), mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subió 5,36 dólares (8 %), hasta los 72,38 dólares por barril, tras haber alcanzado un máximo de 75,33 dólares la unidad.

Tel Aviv lanzó este domingo una nueva ola de ataques contra Teherán y el país persa respondió con más andanadas de misiles, un día después de que el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí, sumiera a Oriente Medio y a la economía mundial en una profunda incertidumbre.

Al menos tres petroleros resultaron dañados frente a la costa del golfo Pérsico y un marinero murió debido a que las represalias iraníes por los ataques estadounidenses e israelíes expusieron a los barcos a daños colaterales, explicaron fuentes y funcionarios navieros.

Aunque se estima que la producción petrolera de Irán representa menos del 5 % del total de la producción mundial, el país tiene una gran influencia sobre el estrecho de Ormuz, un paso crítico para más del 20 % de la demanda diaria de crudo del mundo.

En opinión del analista de la industria Andy Lipow, un cierre o restricción de dicho estrecho podría sacudir rápidamente el mercado petrolero mundial y supondría uno de los peores escenarios para este sector.

El aumento de los precios del petróleo podría alimentar la inflación. Analistas han advertido, tras otros conflictos recientes, que un aumento repentino de los precios de la energía también podría llevar a la economía mundial a una recesión.

