México: Sheinbaum se reúne con presidenta de Honduras, Xiomara Castro

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió este lunes 25 de noviembre de 2025 a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, en una breve ceremonia protocolaria en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Este evento marcó el inicio formal de la visita de trabajo de la mandataria hondureña a México. Ambas presidentas entonaron los himnos nacionales y posaron para la fotografía oficial antes de ingresar a las oficinas de Sheinbaum para una reunión a puertas cerradas.

El encuentro, según informó la Jefa del Ejecutivo mexicano en su conferencia matutina, se dedicará a revisar temas de interés para América Latina y el Caribe. Este diálogo se produce al cierre de la gestión de la mandataria centroamericana, con quien Sheinbaum aseguró haber establecido una amistad en los últimos años, tras la visita previa de Castro a México.

Los temas abordados durante esta reunión se darán a conocer posteriormente a través de un comunicado oficial, sin una conferencia de prensa conjunta.

La víspera de la reunión, la presidenta Sheinbaum subrayó la profunda conexión entre México y Honduras, enfatizando la «gran relación bilateral, de actividad económica y muchas otras que se han hecho hasta ahora y pretendemos que continúen». Esta declaración resalta la importancia estratégica que México otorga a su vínculo con la nación centroamericana, buscando la continuidad y el fortalecimiento de la cooperación bilateral en múltiples áreas.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro llegó a México la tarde del domingo 23 de noviembre de 2025. Fue recibida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en compañía de la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur; el director general para Centroamérica y el Caribe, Imanol Belausteguigoitia; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano, evidenciando el nivel de importancia diplomática de la visita.

Este encuentro representa el más reciente de una serie de acercamientos entre ambas líderes, lo que subraya una agenda común y una visión compartida en la región. En abril de este año, Sheinbaum visitó Honduras para participar en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Previamente, la presidenta Castro había asistido en México a la toma de posesión de Sheinbaum, en octubre del año pasado, lo que demuestra la continuidad en el diálogo y la colaboración bilateral.

