PNUD y la Unión Europea impulsan proyectos de fuentes renovables para elevar la producción de alimentos en Cuba

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Más de 120 hectáreas de seis municipios cubanos dedicadas a la agricultura y la ganadería cuentan hoy con tecnologías basadas en fuentes renovables para la producción de alimentos, como parte de un proyecto de la Unión Europea y el PNUD.

Se trata del proyecto Alass, Autoabastecimiento local para una alimentación sostenible y sana, que beneficia a 72 productores con tecnologías de energías renovables para el riego en localidades del centro del país, como Placetas y Remedios, en la central provincia de Villa Clara, así como en Santi Spíritus.

Con el proyecto se ha podido instalar una potencia de 500 kWp para hacer posible la sostenibilidad energética de los sistemas alimentarios locales para el cultivo de frutas, hortalizas y viandas, alimento animal y ganado menor.

Entre las tecnologías adquiridas y en explotación se destacan 89 molinos a vientos, 43 bombas solares para el abasto de agua a los animales y 74 sistemas de riego fotovoltaico, destaca sitio web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba.

Yasser Díaz, experto en Política de la Dirección de Ingeniería Agropecuaria del Ministerio de la Agricultura, el país busca alcanzar las dos mil hectáreas bajo riego para 2026. Actualmente, el área cultivable bajo riego de la agricultura no sobrepasa el 10%, señala el especialista.

“En este escenario de limitación de recursos, el riego a partir de fuentes renovables propicia ventajas fundamentales: alcanzar la soberanía energética, aumentar los rendimientos en al menos un 30% y garantizar el abasto a la ganadería. El aporte de la cooperación es decisivo”, subrayó.

El proyecto Alass ya ha logrado poner bajo riego utilizando la energía solar a 123 hectáreas y espera poder llegar a 323, lo que representa el 13.6% de lo previsto por el país.

A través de estas acciones del proyecto, el impulso de la transición energética para la producción de alimentos con la adquisición y puesta en marcha de tecnologías basadas en energía renovable contribuye al autoabastecimiento alimentario local, así como a la sostenibilidad ambiental y la reducción de emisiones de carbono.

El PNUD en Cuba junto a la UE trabaja, además, en otros proyectos con el mismo objetivo de instalar fuentes renovables de energía con el FRE local, que ha instalado también 550 sistemas para facilitar el acceso a este recurso a personas de comunidades aisladas.

A esto se suma otra iniciativa con Japón para proveerán de equipos de fuentes renovables con un presupuesto de 6,5 millones de dólares a 10 hospitales cubanos, cuatro de ellos en la capital.

(Tomado de Prensa Latina)

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