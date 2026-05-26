Festival Internacional de Poesía despliega su programa desde hoy

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La edición 32 del Festival Internacional de Poesía de La Habana se inicia este martes en la capital cubana y se extenderá hasta el próximo 30 de mayo, en una cita que rendirá tributo al centenario de Fidel Castro Ruz (1926-2016) y se dedica a los escritores Rainer María Rilke (1875-1926) y José Lezama Lima (1910-1976).

Rilke, el poeta en lengua alemana más relevante e influyente de la primera mitad del siglo XX, es reconocido por sus libros Elegías de Duino, Cartas a un joven poeta y Sonetos a Orfeo, en los cuales expresó su capacidad creativa y el sentido esencial de su producción lírica.

Por su parte, Lezama es considerado una de las voces más importantes en la literatura cubana, es autor de libros como Muerte de Narciso, Enemigo rumor y Fragmentos a su imán, en los cuales expresó su concepto elevado de la poesía; es, igualmente, figura clave en la concepción de la revista Orígenes y el grupo de poetas que lo integraron, generación que marcó para siempre la historia de las letras insulares.

El homenaje del festival a estos dos autores es otra forma de regresar al legado de sus obras inmensas, a su influencia para las letras y a un arsenal simbólico de textos poéticos que se instauran como obras de referencia en el campo de la poesía.

Para este martes se reserva la inauguración del evento, con la exposición Hasta la victoria, de la poeta y pintora venezolana Kris González, en la sede de CubaPoesía, ubicado en calle 4, entre Línea y 11, de El Vedado capitalino; exposición que recorre desde las artes visuales un diálogo con la historia y con figuras esenciales en el acontecer de América Latina.

Las próximas jornadas del programa acogerán lecturas de voces significativas de la poesía cubana como Nancy Morejón, Waldo Leyva, Miguel Barnet y Virgilio López Lemus, todos merecedores del Premio Nacional de Literatura en distintos años; junto a la participación de escritores mexicanos, colombianos, brasileños, españoles, estadounidenses y de otras nacionalidades que se suman a este espacio que promete ser un encuentro con la poesía como expresión genuina del alma.

Durante estos días se propiciarán encuentros de escritores, lecturas en centros e instituciones culturales para acercar la poesía a estudiantes, trabajadores y lectores.

Organizado por el Centro CubaPoesía, de conjunto con el Ministerio de Cultura y el apoyo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Instituto Cubano del Libro, entre otras instituciones, el Festival Internacional de Poesía de La Habana constituye un espacio ideal para la promoción de uno de los géneros más elevados de la creación literaria.

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