Minint demiente noticia falsa sobre supuesto toque de queda

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El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) desmintió este lunes desde su perfil en la red social Facebook la circulación de una noticia falsa sobre un supuesto toque de queda nacional a partir del primero de junio.

La institución precisó que no ha emitido ninguna Nota Oficial No. 28/2026 relacionada con restricciones nocturnas, multas de hasta ocho mil pesos cubanos ni prórrogas hasta agosto.

«Todo es falso: no hay toque de queda, no hay multas de hasta 8 000 CUP, no hay restricciones nocturnas, no hay prórroga hasta agosto», publicó el Minint en su comunicado.

El organismo explicó que la información difundida mezcla instituciones y formatos inventados, utiliza fechas inexistentes y medidas ajenas a la realidad del país, lo que evidencia su carácter engañoso.

El Minint exhortó a la población a verificar siempre en fuentes seguras como los perfiles oficiales de la Presidencia, el propio Minint y los medios de prensa oficiales y acreditados, para evitar la propagación de rumores.

«No te dejes engañar. No ayudes a difundir el pánico. Comparte este desmentido si te importa la verdad», concluyó la publicación en la red social.

Fuente: Agencia Cubana de Noticias

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