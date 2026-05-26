La ONU necesita rescatar su papel de intermediario, aboga Rusia

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La Federación de Rusia abogó hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por devolverle a ese organismo internacional el papel de intermediario.

Igualmente, la nación euroasiática destacó que no se deben cuestionar las prerrogativas del Consejo de Seguridad, que de acuerdo con la Carta de la ONU tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Durante su intervención este martes en la cita ministerial de alto nivel, que lleva por lema «Defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU y fortalecer el sistema internacional centrado en la ONU», el representante permanente de Rusia en Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, refirió que los países que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial buscan pretextos para revertir esos resultados.

El diplomático refirió que esa es una tendencia peligrosa que merece la atención de la comunidad internacional y reflexionó que la humanidad está al borde de una guerra, y todas las miradas se dirigen al Medio Oriente, y se oye una retórica belicista en relación con Cuba, y ese camino no conduce a ninguna parte.

Al inicio de sus palabras, Nebenzia denunció que Estados Unidos denegó al vicecanciller ruso, Alexandr Alímov, el visado para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

«A pesar de todos nuestros intentos por conseguir que los estadounidenses le expidieran un visado, nunca se lo concedieron y no pudo participar en la reunión, presidida por el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi”, dijo Nebenzia.

Según el diplomático ruso, la negativa de Washington constituye una violación de las obligaciones estadounidenses y una afrenta a la presidencia china del Consejo de Seguridad.

«Consideramos que esto no solo constituye una violación por parte de Washington de sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre la Sede de la ONU, sino también una flagrante falta de respeto a la presidencia china del Consejo de Seguridad», manifestó Nebenzia.

Agregó que Rusia espera que «con la elección de un nuevo secretario general este año, el organismo mundial cobre un nuevo impulso».

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