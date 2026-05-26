Carlos Caicedo declina su candidatura presidencial y respalda a Iván Cepeda para fortalecer la unidad del Pacto Histórico en Colombia

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El líder progresista y exaspirante a la Jefatura de Estado en Colombia, Carlos Caicedo, anunció de manera oficial la declinación de su candidatura presidencial para las elecciones generales del próximo 31 de mayo.

El político comunicó su decisión estratégica de adherirse a la campaña electoral del senador Iván Cepeda, quien encabeza la propuesta unitaria de la coalición del Pacto Histórico.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad costera de Barranquilla, Caicedo fundamentó su respaldo en la necesidad de consolidar un modelo socioeconómico alternativo para la nación. El dirigente puntualizó que el proyecto de Cepeda contempla una profunda reforma agraria integral y la dignificación laboral de las mayorías históricamente afectadas por la informalidad.

Caicedo y Cepeda unen fuerzas para ganar en primera vuelta y transformar a Colombia. Hemos decidido respaldar la candidatura de @IvanCepedaCast para fortalecer la unidad de la izquierda colombiana de cara a las elecciones del 31 de mayo. Nos une lo esencial: años de lucha… pic.twitter.com/TG9DO5vVMy — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) May 25, 2026

Con esta decisión política el exgobernador del departamento de Magdalena se convierte en el tercer aspirante de izquierda que declina su postulación en favor de la unidad del bloque popular. Previamente la senadora Clara López y el excanciller Luis Gilberto Murillo tomaron determinaciones similares con el objetivo de fortalecer la candidatura de Cepeda.

De acuerdo con los últimos estudios de opinión de la firma Invamer, el candidato del Pacto Histórico lidera la intención de voto con un 44 por ciento de respaldo ciudadano. A Cepeda le siguen en las mediciones estadísticas el representante de la extrema derecha, Abelardo De la Espriella, y la senadora del partido uribista Centro Democrático, Paloma Valencia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó que un total de 40 millones de ciudadanos se encuentran plenamente habilitados para sufragar en el territorio colombiano este próximo domingo 31 de mayo.

Asimismo, las autoridades electorales informaron sobre la apertura oficial de las mesas de votación en el extranjero para recibir el sufragio de los residentes en el exterior.

En caso de que ninguno de los once contendientes que permanecen en la carrera presidencial obtenga la mitad más uno de los votos válidos, se procederá a una segunda vuelta electoral. El balotaje definitorio entre los dos aspirantes más votados está programado por los organismos de control para el venidero 21 de junio del año en curso.

(Tomado de Telesur)

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