Encabeza Presidente Díaz-Canel el acto por el Día de África

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El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este lunes el acto central por el Día de África en el Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución, en conmemoración del aniversario 63 de la creación de la Organización para la Unidad Africana (OUA), antecesora de la Unión Africana.

Durante la ceremonia, la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, detalló el complejo contexto en que Cuba celebra la fecha, en medio del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, agravado por dos recientes órdenes ejecutivas que imponen un bloqueo energético total y sanciones secundarias de alcance extraterritorial.

“Pese a las amenazas de la mayor potencia del mundo contra nuestra pequeña isla, el pueblo cubano defenderá su soberanía, su independencia y su autodeterminación al precio que sea necesario”, afirmó Chapman, quien además agradeció la firme oposición de los países africanos al bloqueo, condenado en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el seno de la Unión Africana.

La viceprimera ministra recordó que en febrero pasado la organización panafricana aprobó una resolución que también condenó la inclusión de Cuba en la lista unilateral de supuestos patrocinadores del terrorismo. “Cuba no está sola”, subrayó.

Chapman concluyó su intervención recordando el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el Centenario de su nacimiento y reafirmó la voluntad de Cuba de continuar cooperando con África en salud, educación, cultura y agricultura, pese a las limitaciones impuestas por el bloqueo. “En las batallas actuales, estamos seguros de que África continuará a nuestro lado”, sentenció.

Por su parte, la embajadora de la República del Congo y decana del grupo de embajadores africanos en Cuba, Excma. Prof. Rosalie Kama-Niamayoua, ratificó el apoyo fraternal del continente a la isla y exigió el levantamiento del bloqueo. “Cuba puede contar con África —dijo—. Cuba no es una amenaza para nadie, sino un ejemplo de solidaridad y resistencia”.

Al acto asistieron también Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; José Ramón Monteagudo Ruiz, jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central; y Gerardo Peñalver Portal, ministro interino de Relaciones Exteriores. Estuvieron presentes jefes de misiones africanas acreditadas en Cuba, combatientes internacionalistas, colaboradores civiles que prestaron servicios en África, artistas vinculados al continente y estudiantes africanos de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

La jornada incluyó la proyección de un audiovisual sobre las relaciones de solidaridad cubano-africana desde la descolonización y la lucha contra el apartheid, así como un momento cultural con el Ensamble de Viento Nueva Camerata y una muestra de bailes tradicionales de África Occidental.

En esta misma jornada, desde sus redes sociales el Presidente Díaz-Canel significó lo que representa el continente madre para los cubanos, escribió que Cuba celebra esta fecha con un “profundo sentimiento de pertenencia”, expresado en el valor y la alegría, en la resistencia que caracterizan a los cubanos, que mucho tiene que ver con la brava herencia africana, de aquellas mujeres y hombres que fueron forzados a salir del continente africano como esclavos y sembraron en Cuba y en otras tierras de América su poderosa cultura original.

Escuche la propuesta radial.

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