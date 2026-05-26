Paz y seguridad internacionales en Consejo de Seguridad de la ONU

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El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará hoy una sesión especial sobre paz y seguridad internacionales, convocada por China, que ostenta la presidencia rotatoria del órgano este mes.

La reunión ministerial de alto nivel, prevista a partir de las 10:00 am, hora del Este y que presidirá el canciller chino, Wang Yi, tendrá como lema «Defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU y fortalecer el sistema internacional centrado en la ONU».

Durante su estancia en Nueva York, Wang también participará en un encuentro del Grupo de Amigos de la Gobernanza Global y sostendrá reuniones con el secretario general, António Guterres, y ministros de Relaciones Exteriores de varios países.

Posteriormente, Wang Yi visitará Canadá del 28 al 30 de mayo por invitación de la ministra de Relaciones Exteriores del norteño país, Anita Anand.

El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano principal encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, con capacidad de emitir decisiones vinculantes para todos los Estados miembros. Su Presidencia rota mensualmente conforme al orden alfabético en inglés de los nombres de los Estados Miembros. Colombia será presidente pro tempore del Consejo en Junio. El derecho de veto en ese ente lo ejercen exclusivamente los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

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