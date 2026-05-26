Copa Mundial de Fútbol 2026: a la vuelta de la esquina

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Luis Miguel Chaviano Yanes*

Cuatro largos años han pasado y aún nos vienen a la mente imágenes de aquella final histórica protagonizada por Francia y Argentina, más por vídeos de Internet que por recuerdos propios, y aunque ese representa nuestro último retrato de un “Mundial”, la espera acabó. Con sede en Estados Unidos, México y Canadá, la Copa del Mundo de Fútbol 2026 comenzará el día 11 de junio, con el debut de uno de los anfitriones, los aztecas, que enfrentarán a Sudáfrica. La cita se extenderá hasta el 19 de julio, cuando las dos mejores selecciones del torneo se enfrenten en el MetLife de New Jersey para definir al nuevo campeón del planeta.

Esta vez con un formato diferente, que permite ampliar el número de selecciones, de 32 que participaron en la última cita, a 48 que lucharán por el trofeo este año, y, además, con una ronda extra: la de dieciseisavos de final.

En materia de pronósticos, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y México se disputarán dos boletos en el grupo A, donde este último debe encabezar la llave y ver cómo los checos y asiáticos pugnan por el otro cupo. Canadá y Suiza deben ser los ganadores del B, donde también se encuentran Bosnia y Catar. En el apartado C, encontramos a unas de las máximas candidatas a levantar el título, Brasil (a pesar de las decepciones en mundiales anteriores), seguida de Marruecos, mientras que Escocia y Haití quedarían fuera.

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía se encuentran en el que tranquilamente podría ser el “Grupo de la Muerte”, sin embargo, los anfitriones y los guaraníes alcanzarían los dos primeros lugares. Por su parte, Alemania y una de las posibles gratas noticias del torneo, Ecuador, se sobrepondrían sin muchas dificultades a Costa de Marfil y Curazao en el E. Mientras tanto, Países Bajos y la siempre combativa Japón liderarían la agrupación F, y dejarían en el camino a Suecia y Túnez. En el G, una Bélgica de capa caída, pero siempre peligrosa, quedaría líder, y Egipto, en una gran porfía con Irán, conseguiría el segundo puesto, con Nueva Zelanda en el último lugar.

España, gran favorita al trono, y Uruguay, tendrían un grupo H relativamente fácil con Cabo Verde y Arabia Saudita. Francia, candidata principal a conseguir su tercera estrella debido a que es, sin lugar a dudas, el mejor equipo del torneo, ganaría la llave I, acompañada de la que sería la gran sorpresa del mundial, Noruega, con Senegal e Irak eliminados. En el J, la actual campeona del mundo, Argentina, presenciaría un fuerte choque entre Austria y Argelia por el segundo billete, mientras que Jordania sería el descartado pre contienda. Portugal y Colombia pasarían sin dificultades un grupo K que completan Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Por último, el apartado L, donde Inglaterra y Croacia desplazarían a Ghana y Panamá.

Aunque para muchos fans este sería un “Mundial” más, los verdaderos amantes del fútbol saben que no, pues se trata del último con el protagonismo de los mejores jugadores de nuestra época, y quizás, de toda la historia. Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que tanto nos han hecho disfrutar estos años, se presentan a su último baile, su último esfuerzo, su última batalla. Y cómo olvidar al Príncipe que no quiso ser Rey, que todos los niños soñaban con jugar como él, que nos tuvo en suspenso hasta el final por su convocatoria, Neymar Jr. Además, magos del balón, como Luka Modric o Salah. Héroes que vuelan sin capa, como Neuer u Ochoa.

Y las nuevas generaciones también hacen este evento más emocionante. Lamine Yamal, estrella del Barcelona y una de las posibles figuras del torneo, apenas cumplirá 19 años antes que finalice el evento. A él se suman otras actuales estrellas como Rayan Cherki, de 22 años y exponente muy importante del Manchester City, aunque con la titularidad en duda con Francia; Michael Olise, 24 años y una temporada espectacular en Alemania con el Bayern, junto con Yamal, los mejores extremos de la actualidad; y Kylian Mbappé, 27 años, y aunque su temporada en el Madrid no terminó de la mejor manera, fue el pichichi de la Liga Española con 25 goles, al margen de que se le dan especialmente bien los mundiales.

Partidos de madrugada, en la tarde, de noche, en un mes cargado de fútbol en el que todas las selecciones competirán por un mismo objetivo: bordar una estrella en su escudo. Sin dudas, la cita será histórica.

*El autor es estudiante de Periodismo

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