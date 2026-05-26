La cura no existe

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La cantante Olivia Rodrigo publicó el viernes The Cure, el segundo sencillo de su nuevo álbum. En esta canción habla sobre cómo ella esperaba que, al estar enamorada y en una relación estable, iba a estar curada de todas las inseguridades que plagaban su cabeza como toxinas.

La forma de pensar que el amor resuelve todos los problemas ha sido vendida a través de libros, películas, música e incluso juegos; pero la verdad no es tan simple.

Los seres humanos tienen grabado en la mente cómo debe funcionar una versión imaginaria de la vida, donde los obstáculos desaparecen al conocer a “la persona”. En realidad, en esos momentos es en los cuales más deben trabajar en sí mismos, para lograr mantener una estabilidad emocional que beneficie a ambos integrantes de la relación.

La idea de arreglar a otra persona o de que alguien arregle en ti todo lo que consideras incorrecto, no es realista. En estas situaciones estás poniendo expectativas inalcanzables en ti mismo o en la persona en la que centras tus sentimientos.

Trabajar en uno mismo es importante, pero también es necesario analizar la situación cuando la otra persona no pone la misma cantidad de esfuerzo en la relación y aún más cuando toda la carga emocional solo recae en una de las dos partes.

En este nuevo álbum, Rodrigo quiere analizar todas las formas de amor que existen, además de los sentimientos negativos que pueden salir desde lo más profundo de la mente, a pesar de estar en una relación que desde afuera puede parecer perfecta.

En la primera canción que publica después de dos años sin presentar música nueva, llamada Drop Dead, recuenta la primera cita y los sentimientos que florecen al inicio de la relación. Mientras que en Begged, canción presentada en el programa de humor Saturday Night Live, narra cómo en ciertos instantes de la relación tuvo que rogar para obtener el mínimo necesario.

Desde sus inicios con Drivers License, a los 17 años, Olivia Rodrigo logró conectar con las audiencias con sus letras y mostrar sin miedo alguno los sentimientos de las adolescentes y jóvenes más adultas.

A sus 23 años, después de dos alejada de las cámaras y buscando inspiración del mundo a su alrededor, la cantante llega con una vista un tanto más madura que tiene a sus fans al borde de sus asientos en espera de su tercer álbum titulado You Seem Pretty Sad For a Girl so in Love (Pareces muy triste para una chica tan enamorada).

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