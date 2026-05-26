Las multipropiedades de la tintura de jenjibre

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Por estos días es común encontrar en las farmacias de la ciudad cubana de Cienfuegos un producto propio de la medicina natural y tradicional. Se trata de la tintura de jenjibre, cuyo componente esencial reúne un gran número de beneficios para la salud humana.

Desde tiempos remotos, el hombre ha aprovechado las principios activos de las plantas con fines medicinales. Tal es el caso de esa raiz la que, además de sus bondades terapéuticas, ha sido utilizada en la cocina como condimento para aderezar diferentes platos, sobre todo en la culinaria oriental.

Embase prodigioso

La tintura de jenjibre es un preparado hidroalcohólico obtenido por elaboración en frío de la raíz de la Zingiber officinales muy utilizada en la medicina tradicional china. De acuerdo con los especialistas, la maceración del rizoma en alcohol etílico sirve para extraer las sustancias medicinales que contiene el vegetal.

Para que vea, a diferencia de las infusiones, las cuales hay que consumir inmediatamente, las tinturas pueden conservarse durante meses e incluso por uno o dos años, gracias a las cualidades de ese compuesto y sus carecterísticas preservantes.

En defininitiva, se trata de una fármaco empleado como remedio natural aplicado tanto de forma interna como externa desde hace miles de años. Se puede ingerir como una alternativa casera para tratar náuseas, mareos, indigestión, mala circulación, congestión y resfriados.

Otros criterios autorizados aseguran que el uso de la tintura, en su dosis recomendada, facilita la digestión, en especial para aquellas personas que frecuentemente demoran en la asimilación de los alimentos. Por otro lado, también resaltan sus propiedades antiespasmódica, al tiempo de asegurar que ayuda a eliminar gases intestinales.

La forma más eficaz de emplear la tintura es colocar la cantidad de gotas —prescripta por el facultativo— debajo de la lengua, mediante un gotero y mantenerla allí de 30 segundos a un minuto antes de tragar. En caso de resultarle un sabor desagradable puede combinarla con agua o jugo de frutas.

Otros recomiendan verter 25 gotas en una taza de agua y tomar cuatro veces al día, 30 minutos antes de los alimentos o dos horas después de las comidas. En ambos casos, cumple con similares efectos medicinales para el tratamiento de los trastornos antes mencionados.

En el empleo tópico, los entendidos en la materia resaltan las cualidades antisépticas, antiiflamatoria y analgésica de la tintura de jenjibre. Entre otras aplicaciones externas está su uso para la piel, en tal caso debe lavarse con agua tibia el rostro a fin de abrir los poros y luego utilizarla a modo de mascarilla. Déjala actuar durante quince a veinte minutos y por último, enjuague con la misma agua tibia. Tras la operación, seguro su cara estará fresca y renovada.

Por su poder para desinflamar, el produco de marras se aconseja para casos de artritis reumatoidea debido a que atenúa el dolor y las contracturas musculares. Si opta por tal remedio basta con friccionar el líquido sobre la parte afectada por dos o tres minutos.

Como dato curioso deseo que el lector conozca que para elaborar la tintura solo debe disponer de jenjibre, vodka, brandy o simplemente alcohol etílico rebajado. Luego de conseguir los ingredientes utilice un frasco de cristal con capacidad para unos 200 ml, eche media cucharada de la raíz cortada en cuadritos y el resto rellénelo con el líquido empleado. Agite bien todo el contenido y más tarde guarde el envase en un lugar donde no le de la luz solar directa. Recuerde mover el producto frecuentemente. Espere entre tres o cuatro semanas, luego cuele y guarde el resultante del compuesto.

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