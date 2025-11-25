Justicia brasileña anuncia fin del proceso contra Bolsonaro
El Tribunal Supremo Federal de Brasil declaró como concluido el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) después de que se agotaran todos los recursos, por lo que el exmandatario ya puede empezar a cumplir su condena de 27 años y tres meses de cárcel.
Según recoge la prensa local, el juez instructor, Alexandre de Moraes, entendió que ya no caben más recursos.
Ello se dio después de que el 24 de noviembre terminara el plazo para presentar los segundos embargos de declaración, un tipo de recurso basado en incoherencias de forma, y los abogados del líder ultraderechista no presentaron dichos recursos.
