Lula emplaza a Consejo de Seguridad y defiende a Cuba en IV Cumbre en Defensa de la Democracia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso este sábado una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, durante su discurso en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan”, recalcó en la cita.

Al profundizar en la argumentación de su iniciativa, Sheinbaum recordó que México «ha sabido sostener sus principios incluso en soledad» y «alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio».

«Hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena», sentenció.

«En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida», precisó al contrastar la necesidad, como ya se propuso en el G20, de «destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento”, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año».

De otro lado, la mandataria recalcó que “nunca hubo” una crisis diplomática con España tras la petición de disculpas por la Conquista.

Dijo que lo importante es reconocer “la fuerza de los pueblos originarios” para México.

“No hay crisis diplomática. Nunca la ha habido”, reiteró al responder al significado de su viaje a España, su debut en Europa desde que asumió el cargo.

Sobre la posibilidad de acoger la cumbre en defensa de la democracia en 2027, Sheinbaum recibió el agradecimiento de Sánchez.

Sheinbaum subrayó que México, como anfitrión de la próxima cumbre, buscará enfocarse en “la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos”.

La democracia significa “elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra”.

Resaltó que su país se proyecta por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza y la igualdad jurídica de los estados.

También por la cooperación y el respeto a los derechos humanos, “porque en un mundo herido por la guerra, los principios democráticos siguen siendo una aportación de su país”.

Añadió que “la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”.

“Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución”, concluyó.

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