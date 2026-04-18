Festival de Guitarras Edgardo Martín, un evento de peso para la cultura en Cienfuegos

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El recién finalizado Noveno Festival y Concurso de Guitarras Edgardo Martín, en Cienfuegos, ha supuesto uno de los puntos culminantes de la agenda cultural de 2026 en el territorio, en tanto constituyó un evento de alcance tanto en el plano teórico como en el de los espectáculos presentados en la sala principal del teatro Tomás Terry.

Fueron jornadas de intercambio y presentación de notables figuras del instrumento, aunadas a otras en franco proceso de avance, cuyo talento pudo expresarse lo mismo en los recitales que en la zona de concurso.

A Ariadna Cuéllar, inspiradora y gestora de este Festival, debemos agradecerle por la devoción en su entrega, para que el evento permanezca en medio de una coyuntura tan difícil, hecho en el cual precisa ponderarse además a la Dirección de Cultura y el apoyo del Partido y del Gobierno.

María Karla Cuesta conquistó el Gran Premio del Concurso, consistente en una invitación a un relevante certamen guitarrístico, en Brasil, fijado para el próximo año. Ariadna Cuéllar le dedicó estas sentidas palabras en sus plataformas sociales: “Felicidades, mi niña. Más que merecido. Eres inmensa, no tienes techo, eres infinita!”.

Francisco I. Rodríguez, a quien se dedicó el evento, fue homenajeado por la Dirección Provincial de Cultura. Él es un guitarrista, compositor y pedagogo Licenciado en Música en la especialidad de Guitarra (1982), en el Instituto Superior de Arte de La Habana (ISA).

Posee una extensa trayectoria docente como profesor de guitarra por más de treinta años de experiencia, avalada por múltiples lauros de sus alumnos que incluyen primeros premios y otras distinciones en diversos eventos y concursos de Guitarra nacionales e internacionales, en el Concurso Nacional de Guitarra para estudiantes Amadeo Roldán, el Internacional Isaac Nicola y el Concurso y Festival Internacional de Guitarra de La Habana.

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