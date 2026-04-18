Papa León XIV llegó a Angola en visita pastoral

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El papa León XIV llegó hoy a Angola en visita pastoral, procedente de Camerún, y fue recibido en el aeropuerto internacional “4 de Fevereiro” por el presidente, João Lourenço.

Tras la recepción en la pista, donde se encontraban obispos de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé, ambos dignatarios se dirigieron al área protocolar de la terminal aérea, donde conversaron brevemente antes de trasladarse al Palacio Presidencial de Ciudad Alta para las conversaciones oficiales.

Junto a la comitiva que lo acompaña en este viaje por África, que inició el 13 de abril y antes tuvo paradas en Argelia y Camerún, el sumo pontífice recibió en el trayecto el cariño de miles de angoleños que esperaban en los alrededores del aeropuerto para darle la bienvenida.

Angola tiene una población católica que se calcula en alrededor de 15 millones de personas (más del 40 por ciento), según datos del Censo General de Población y Vivienda de 2024, por lo que la tercera visita de un líder de esta Iglesia (Juan Pablo II, junio de 1992, y Benedicto XVI, marzo de 2009) es muy bien recibida por la población.

Esta noche el obispo de Roma dialogará con representantes de la sociedad civil, el cuerpo diplomático acreditado en el país y autoridades nacionales, donde se calcula que participen unos 400 invitados.

La jornada sabatina cerrará con una reunión privada con los obispos angoleños y mañana tendrá lugar una misa en el barrio de Kilamba, en Luanda, donde se espera la asistencia de alrededor de un millón de personas.

En la tarde, el papa viajará hasta el santuario de la virgen María de Muxima, patrona de Angola, donde acompañará a los peregrinos en el rezo del rosario, y el lunes se trasladará a la provincia de Lunda Sur, donde visitará un hogar de ancianos en Saurimo y oficiará una misa a la que se espera la asistencia de unas 40 mil personas.

De vuelta en Luanda, sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima; en tanto la partida está marcada para el martes en la mañana, rumbo a Guinea Ecuatorial.

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