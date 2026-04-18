Boric pide impulsar candidatura de primera mujer a dirigir la ONU

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En su discurso ante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, el expresidente chileno Gabriel Boric pidió hoy impulsar la candidatura de la primera mujer al cargo de secretaria general de la ONU.

“Estamos ante una oportunidad de que, por primera vez en 80 años de historia, Naciones Unidas sea liderada por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar para poder impulsar una candidatura que vaya en esa línea”, dijo.

Durante su gobierno (2022-2026) Boric respaldó la postulación de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien se mantiene en la lid apoyada por México y Brasil, pese a que el actual gobierno de José Antonio Kast le retiró el patrocinio.

Por la secretaría general compiten también la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi y el senegalés Macky Sall.

Al participar en el evento, que forma parte de la iniciativa Global Progressive Mobilisation (GPM), Boric llamó a reforzar el multilateralismo.

Desgraciadamente hay una desafección hacia el derecho internacional, hacia algo tan básico como el respeto a los derechos humanos. Hemos visto lo sucedido con el genocidio del pueblo palestino y hay un debilitamiento del multilateralismo que parece no dar abasto con las demandas actuales, denunció.

Boric hizo también un llamado a la unión de los líderes de izquierda y señaló que “cuando nos juntamos quienes tenemos convicciones e ideales progresistas de un mundo más justo, la verdad es que somos mucho más fuertes, y durante demasiado tiempo hemos estado separados”.

En el encuentro en Barcelona participan líderes como el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de México, Claudia Sheinbaum; y de Colombia, Gustavo Petro.

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