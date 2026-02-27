Desde la UPEC en Cienfuegos: Presentan Jornada por el 14 de marzo

Compartir en

En coautoría con Leyaní Díaz Hernández

Impulsados por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y por el aniversario 90 de la fundación de Radio Ciudad del Mar, la Unión de Periodistas de Cuba anunció hoy las actividades que se realizarán en Cienfuegos, a propósito del Día de la Prensa, el 14 de marzo.

Con una ofrenda floral en el Parque José Martí, como homenaje al Apóstol y su legado, una representación de los más de cien afiliados a la UPEC en el territorio, comenzará el 3 de marzo de manera oficial la Jornada de celebraciones en el contexto del aniversario 134 de la fundación del Periódico Patria.

“Será el momento para anunciar los merecedores de los premios provinciales de periodismo: ‘Juan David’, por la obra del año y ‘Antonio Hurtado del Valle’, a la obra de la vida”, adelantó Tay Beatriz Toscano Jeréz, presidenta de la organización en Cienfuegos.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, tendrá lugar un encuentro con las profesionales del gremio, junto a autoridades electorales de la provincia que intercambiarán sobre el quehacer de ese órgano constituido en el 2019.

Los talleres sobre Inteligencia Artificial y los experimentos desarrollados por el Periódico 5 de Septiembre y el Telecentro Perlavisión sobresalen dentro de las actividades más atractivas programadas para esta Jornada conmemorativa. Asimismo tendrá lugar un encuentro con jubilados y estudiantes de periodismo, así como un conversatorio con el historiador Adrían Millán del Valle sobre la presencia del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz en Cienfuegos.

“Pretendemos honrar al premio provincial de periodismo Andrés García Suárez mediante la premiación del concurso que lleva su nombre, en los apartados de Radio, Prensa Escrita, Gráfica y Periodismo Hipermedial, donde hubo una participación nutrida de colegas de los diferentes medios”, añadió Toscano Jeréz.

El propio sábado 14 de Marzo tendrá lugar el acto provincial por la efeméride, momento para congratular a los más destacados del gremio durante el 2025.

LA PRENSA EN LA CUBA DE HOY

Ante la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por su presidente Donald Trump, Tay Beatriz Toscano Jeréz reafirmó el papel de la prensa cienfueguera en el acompañamiento al proceso revolucionario cubano.

“No estamos ajenos a la situación que vive el país. Nos corresponde no solo informar, sino indagar, desmentir las falsas noticias en medio de una guerra mediática contra la soberanía nacional.

“Los medios de comunicación han tenido que aplicar dinámicas diferentes en sus rutinas, en función de mantener activa su labor informativa como parte de su cotidianidad”, concluyó.

Finalmente, la representante de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Cienfuegos instó a las ocho delegaciones de base que conforman la organización a mantener su vínculo con la población desde nuestro deber de denunciar, alertar e investigar las problemáticas más agudas que aquejan a los cienfuegueros.

