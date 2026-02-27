Rusia insta a Afganistán y Pakistán a evitar confrontación peligrosa

«Estamos preocupados por la drástica escalada de enfrentamientos armados entre el Emirato Islámico de Afganistán y la República Islámica de Pakistán, con el uso de unidades regulares de los ejércitos, aviación y armas pesadas», declaró la vocera de la Cancillería del gigante euroasiático.

La diplomática lamentó que, como consecuencia de los enfrentamientos, «en ambos bandos hay muertos y heridos, entre ellos civiles».

Asimismo, Zajárova resaltó que las dos naciones son «amigas» de Rusia, ante lo cual insistió en la necesidad de «renunciar a una confrontación peligrosa y volver a la mesa de negociaciones para resolver todas las diferencias por la vía política y diplomática».

Previamente, el enviado especial del presidente Vladimir Putin para Afganistán, Zamir Kabúlov, comentó este viernes que Moscú tiene la disposición de ejercer de mediador si ambas partes lo solicitaran.

«Estamos abogando por que los ataques recíprocos entre Islamabad y Kabul cesen lo antes posible y porque las diferencias se resuelvan mediante la diplomacia», afirmó el también asesor de la cartera de Exteriores rusa.

La víspera, Afganistán anunció el inicio de una operación de represalia contra Pakistán en las zonas fronterizas con las provincias de Khost, Nuristán, Paktika y otras por los ataques aéreos del pasado fin de semana que dejaron, según las autoridades afganas, decenas de víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños.

Al unísono las fuerzas paquistaníes respondieron con bombardeos sobre las regiones afganas de Kabul, Kandahar y Paktika.

El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, declaró «una guerra abierta» contra Afganistán.

En esta espiral del conflicto, desde Islamabad afirmaron haber matado al menos 133 soldados pakistaníes; por su parte, Kabul reivindica la muerte de 55 militares pakistaníes.

La anterior fase de enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán comenzó en la segunda semana de octubre. Ocasión durante la cual las hostilidades se fueron extendiendo a toda la línea Durand, frontera no reconocida por Kabul. Ambos países del sur de Ásia se acusaron mutuamente de la escalada de violencia.

Al respecto, desde Pakistán manifestaron que los ataques eran en respuesta a las acciones perpetradas por la organización Tehreek-e-Taliban Pakistan y otros grupos armados ilegales que encuentran refugio en territorio afgano.

Mientras, las autoridades de Afganistán aseguraron que aplicaron represalias frente a las violaciones de su integridad territorial.