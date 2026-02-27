Máxima dirección de China evalúa gestión del país y define objetivos

El encuentro evaluó el periodo del XIV Plan Quinquenal como «extremadamente extraordinario» ante desafíos internacionales y tareas internas complejas.

Bajo el liderazgo del Comité Central con Xi Jinping como núcleo, China superó impactos severos y logró nuevos avances en su desarrollo, señaló el comunicado.

Según el texto, en la reunió se subrayó que el país registró saltos en poderío económico, tecnológico y de capacidad integral.

El Buró Político consideró que el periodo del XV Plan Quinquenal es crucial para consolidar las bases de la modernización socialista básica.

La elaboración científica e implementación del esquema quinquenal tiene gran significado para impulsar el desarrollo de alta calidad, subrayó el comunicado.

Se enfatizó la necesidad de aplicar íntegramente el pensamiento de Xi Jinping y los lineamientos del XX Congreso del Partido Comunista.

El desarrollo debe centrarse en la economía, con la innovación y la reforma como motor fundamental.

El objetivo primordial es satisfacer las crecientes necesidades de una vida mejor para el pueblo y en este sentido, se priorizará el crecimiento cualitativo y cuantitativo razonable de la economía.

Para el trabajo gubernamental de este año, se implementarán políticas fiscales más activas y una política monetaria moderadamente flexible. Se fortalecerá la coordinación entre medidas de reforma y políticas macroeconómicas, China impulsará la construcción de un mercado interno robusto y acelerará el cultivo de nuevos motores de crecimiento.

Entre los objetivos están también profundizar reformas en áreas clave, ampliar la apertura de alto nivel, promover la revitalización rural integral y el desarrollo coordinado de la urbanización y las regiones.

Asimismo, el país acelerará la transición verde integral y fortalecerá la prevención de riesgos en sectores prioritarios.

El XV Plan Quinquenal (2026-2030) guiará el desarrollo de China hacia la modernización socialista básica para 2035, en un contexto global marcado por la reconfiguración geopolítica, la competencia tecnológica y los esfuerzos por construir un sistema de gobernanza multilateral más equilibrado.

El gigante asiático está a las puertas de sus «Dos sesiones», el evento político anual más importante del país cuando sesionan a la vez la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, máximo órgano asesor.