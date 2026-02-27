India con manual IA para empoderamiento femenino en Sur Global

La iniciativa conjunta del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) y ONU Mujeres, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño (MoWCD), reúne 23 soluciones de IA actualmente activas en el Sur Global que demuestran un impacto medible en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

La compilación resultó de una selección rigurosa entre 233 proyectos de más de 50 países por parte de un comité de altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y ONU Mujeres, que evaluó las propuestas basándose en su implementación en situaciones reales, su impacto de género medible y sus resultados basados en la evidencia.

Estas abarcan sectores críticos, como la salud, incluyendo la reproductiva, el empoderamiento económico e inclusión financiera, la seguridad digital y prevención de la violencia de género facilitada por la tecnología, la resiliencia climática y agricultura sostenible, el acceso a la justicia y a los servicios legales, la educación y desarrollo de habilidades y los recursos de conocimiento para legisladoras y profesionales.

El libro de casos sirve como un recurso de conocimiento integral para legisladores, desarrolladores de tecnología, investigadores y profesionales, destacando opciones prácticas para garantizar que los sistemas de IA sean éticos, inclusivos y respondan a las diversas realidades de las mujeres y las niñas en la India y en todo el Sur Global.

La publicación se alinea con la visión de la nación surasiática de una difusión democrática de la IA y respalda el compromiso del Gobierno de integrar principios con perspectiva de género en los grupos de trabajo de la Misión IndiaAI, explicó el MeitY.

La iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño (MoWCD), organismo nodal de la India para cuestiones de género, que garantizó estándares de evaluación con esa perspectiva.