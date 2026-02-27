Fortalecen capacidad defensiva en localidad de Aguada de Pasajeros

Compartir en

Como parte de las actividades concebidas por el Día Nacional de la Defensa, la demarcación de Managuaco, perteneciente al municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros resultó el escenario para realizar un ejercicio de defensa territorial.

La jornada efectuada en la Zona de Defensa 27-0103 tuvo como propósito elevar la preparación combativa de las estructuras defensivas locales y las unidades de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) junto a las Brigadas de Producción y Defensa (BPD).

En un ambiente de seria organización, los presentes realizaron una clase combinada en la que actualizaron sus conocimientos y habilidades en técnicas imprescindibles para proteger su territorio.

El entrenamiento incluyó el empleo de sustancias explosivas y la instalación de minas antitanques y antipersonales, acciones que forman parte de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

Estos ejercicios, enmarcados en la jornada nacional que cada semana convoca la máxima dirección del país al pueblo cubano de prepararse para garantizar la soberanía de la nación, demostraron una vez más la cohesión entre los órganos de mando y las fuerzas del lugar.

La disposición de los combatientes y la actualización de los planes de defensa en escenarios complejos resultaron claves para consolidar la capacidad de respuesta ante cualquier agresión.

Con acciones como esta, los pobladores de Managuaco, ratificaron la irrevocable voluntad de defender cada palmo de la patria y demostraron que la unidad del pueblo es la principal garantía de la victoria.

