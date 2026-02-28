“Conectados a lo nuestro”: campaña para fortalecer la soberanía digital

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 57 segundos

En un contexto marcado por el avance acelerado de la tecnología y la necesidad de preservar la identidad y la autonomía nacionales, el Ministerio de Comunicaciones de Cuba ha presentado la campaña de bien público “Conectados a lo nuestro”, concebida para el año 2026.

Esta iniciativa, que lleva como lema “Por el uso responsable de productos y servicios digitales cubanos”, no solo busca educar a la ciudadanía en el manejo consciente de las plataformas y aplicaciones nacionales, sino también fomentar un sentido de pertenencia y orgullo por lo hecho en casa.

En un escenario donde las tecnologías extranjeras suelen dominar el imaginario colectivo, esta propuesta se erige como un puente hacia la soberanía tecnológica y la seguridad de los datos, pilares fundamentales de la Política para la Transformación Digital y la Agenda Digital cubanas.

La campaña responde a un diagnóstico certero de la realidad nacional. Según el análisis DAFO realizado por los organizadores, existen debilidades como el desconocimiento o la percepción de baja calidad de los productos digitales cubanos, así como amenazas externas que incluyen el bloqueo económico y las campañas de descrédito contra las soluciones locales.

Sin embargo, también se identificaron fortalezas significativas, como el capital humano formado por la Revolución, el crecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y el surgimiento de un sector empresarial estatal y privado dedicado al desarrollo tecnológico.

Es precisamente sobre esas fortalezas que se construye una estrategia comunicativa, que aspira a sensibilizar a la población sobre el valor estratégico de lo nuestro y a motivar la preferencia por las plataformas nacionales, desde aplicaciones de mensajería como ToDus hasta servicios de streaming como Picta, soluciones de banca digital como Transfermóvil y plataformas digitales como Apklis y Soberanía.

Para lograr un impacto real y duradero, la campaña despliega un abanico de acciones en distintos ámbitos. En el plano organizacional, se prevén talleres y presentaciones en centros laborales del sector de las tecnologías, la producción de materiales gráficos y audiovisuales protagonizados por los propios trabajadores, y la divulgación de historias de desarrolladores cubanos que han logrado resolver problemas cotidianos con soluciones autóctonas.

También destaca la intención de mostrar casos donde las aplicaciones nacionales superan a las foráneas en usabilidad o seguridad, así como la integración de elementos culturales como la música y el humor cubanos en las piezas comunicativas. Estas iniciativas no solo buscan informar, sino también generar un vínculo emocional con el público, reforzando la identidad y el sentido de comunidad.

En el ámbito mediático y comunitario, la campaña apuesta por una presencia sostenida en televisión, radio y publicaciones impresas, con espacios dedicados en noticieros, series y revistas especializadas, siempre garantizando la accesibilidad mediante subtítulos y lengua de señas. Paralelamente, se realizarán ferias tecnológicas en municipios y consejos populares, talleres para adultos mayores en sus comunidades y demostraciones en plazas públicas que comparen las funcionalidades de productos cubanos con los extranjeros. Una mención especial merece la previsión de acciones offline para momentos en que falte el suministro eléctrico o la conectividad, lo que demuestra una comprensión profunda de las realidades del país. Además, se convocarán concursos infantiles y juveniles, así como eventos como hackathones y la primera edición del Premio “Soberanía Digital”, que incentivarán la creatividad y el compromiso de las nuevas generaciones.

Las redes sociales digitales, tanto nacionales como extranjeras, serán un pilar fundamental para la difusión de la campaña. Bajo la etiqueta #ConectadosALoNuestro, se publicarán tutoriales, testimonios y retos interactivos que inviten a la ciudadanía a compartir sus experiencias con las plataformas cubanas.

Se contempla, además, la colaboración con influencers y personalidades de diversos sectores para amplificar el mensaje, así como la realización de encuestas que permitan ajustar la estrategia en tiempo real.

La participación de cubanos residentes en el exterior también ha sido considerada, con el objetivo de extender el alcance de la campaña más allá de las fronteras y fortalecer los vínculos con la diáspora.

El éxito de “Conectados a lo nuestro” dependerá, en gran medida, de la articulación de alianzas interinstitucionales. Ministerios como Educación, Cultura y Relaciones Exteriores, junto a organizaciones como la Unión de Informáticos de Cuba, los Joven Club de Computación y Electrónica, y los medios de comunicación, han sido convocados a sumar esfuerzos.

Esta colaboración multisectorial garantiza que la educación digital llegue a todos los rincones del país y a todos los segmentos de la población, desde los niños en las escuelas hasta los adultos mayores en sus hogares.

Con un cronograma que se extiende a lo largo de todo el año 2026, desde la preparación en enero hasta la evaluación en diciembre, la campaña aspira a dejar una huella perdurable en la conciencia colectiva. Más que una simple estrategia comunicativa, “Conectados a lo nuestro” es una invitación a reconocer y valorar el esfuerzo de quienes, desde Cuba, construyen un futuro digital propio, inclusivo y soberano.

Visitas: 1