Venezuela recibirá delegación diplomática de Estados Unidos

El canciller de Venezuela, Iván Gil, anunció hoy la llegada de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, “que realizarán evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática”.

En un comunicado, difundido este viernes, el jefe de la diplomacia venezolana agregó que, «de igual manera», una delegación de venezolanos será enviada a Estados Unidos «para cumplir las labores correspondientes».

El documento reitera la denuncia del gobierno de Venezuela, «víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y pueblo», en la que murieron 100 personas, entre civiles y militares. Asimismo, proclama que las acciones terminaron con el secuestro del presidente Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, «una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional».

El texto informa que, para atender a esta situación en el marco del derecho internacional y con apego a los principios de soberanía nacional, el gobierno venezolano decidió «iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con su similar estadounidense.

Asimismo, detalla que el proceso está «orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas», para abordar las consecuencias del ataque militar de Washington a Caracas el pasado 3 de enero.

«Como ha reiterado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía», puntualiza el comunicado.

