Cienfuegos: primer lugar de Cuba en Programa del Médico y la Enfermera de la Familia

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

Los resultados y la estabilidad lograda por Cienfuegos al cierre del 2025 recibieron el reconocimiento de la Dirección Nacional de Atención Primaria de Salud, colocando a la provincia en el primer lugar de Cuba en ocasión del Aniversario 42 de creado el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, por el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Aquí está la reorganización del Sistema de Atención Primaria, con una cobertura médica por encima del 95 por ciento en los consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia y el completamiento de profesionales de la enfermería en dichas instituciones, abriendo sus puertas en el centro y sur del país.

El Doctor Edel Barbieri Echevarría, Jefe de Atención Primaria de Salud en la provincia refiere que a pesar de un año difícil, por el bloqueo de Estados Unidos, se ubicaron en el tercer lugar del Programa Materno Infantil, con la tasa de 5,2 por cada mil nacidos vivos, y la cobertura vacunal en la población está por encima del 97 por ciento, comparable con países del primer mundo.

“Hemos trabajado en el campo de la docencia y la investigación, refiere, y hoy tenemos proyectos en la provincia, como es el del Neumococos, que ha continuado y nos llena de regocijo”.

Al estudio de intervención del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri de Cuba, para combatir la enfermedad neumocóccica en bebés menores de un año agregan el sobrecumplimiento del plan de consultas y en el terreno, así como la permanencia del médico en cada uno de los consultorios.

Reconocimiento efectuado en Cumanayagua, por resultados del Programa en la comunidad montañosa, con cero mortalidad infantil y materna por 38 años consecutivos, orgullo para los cienfuegueros, que continúan el proceso de transformación mediante el ingreso de nuevos médicos graduados de la Universidad de Ciencias Médicas, como primer objetivo, expresa el Doctor Edel.

“Otro objetivo, agrega, es estar en el fortalecimiento de los grupos básicos de trabajo, el núcleo central que gestiona y gerencia el Programa del Médico y la Enfermera de la familia en cada uno de nuestros veinte policlínicos de la provincia”.

Visitas: 18