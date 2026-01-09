Trump 2026: Miedo a un tercer juicio político, alerta electoral y fisuras internas

Compartir en

Tras una victoria inicial en el Senado para restringir los poderes de guerra de Donald Trump en Venezuela, los demócratas del Senado presionan a los republicanos para que celebren audiencias públicas sobre el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y los planes futuros de la administración para el país.

Pero lejos de proyectar fortaleza interna, Trump llega al tramo previo a las elecciones intermedias con un capital político erosionado, crecientes costos políticos y una coalición republicana cada vez menos dispuesta a absorberlos sin resistencia. Sin dudas, el 2026 será decisivo para el segundo mandato trumpista y el proyecto MAGA.

En una entrevista con The New York Times, Trump dijo que lo único que restringe su autoridad como presidente es su “propia moralidad” y su propia mente. Señaló que no se siente obligado por el derecho internacional a la hora de decidir cómo actuar como presidente. “No necesito el derecho internacional”, dijo, aunque luego agregó que si Estados Unidos se adhiere o no a él “depende de cuál sea su definición de derecho internacional”. Cuando se le preguntó qué podría impedirle actuar sin restricciones, respondió que solo su propia moral y juicio personal sirven como limitaciones.

Con la entrada del nuevo año, inició el ciclo de elecciones intermedias a celebrarse apenas en noviembre, pero que desde ya vislumbra tres señales de debilidad que podrían aplacar la conducta de manoteo que hasta ahora ha guiado la ejecución política desde la Casa Blanca: el temor explícito de Trump a un nuevo juicio político, una aritmética electoral que empieza a inclinarse en contra del Partido Republicano y un proceso de desalineamiento interno en el Congreso nacional.

Trump se muestra temeroso, luego que la invasión a Venezuela no significó un respaldo popular a su gestión. El mandatario no ha ocultado su preocupación. En una intervención reciente ante republicanos de la Cámara de Representantes, fue explícito: “Tienen que ganar. Porque si no ganamos las elecciones intermedias, simplemente encontrarán una excusa para destituirme”.

Esta vez no se trata de la hipérbole retórica característica de Trump, sino de una lectura política basada en precedentes concretos. No se puede olvidar que Trump es el único presidente estadounidense sometido a dos procesos de impeachment: en 2019, por abuso de poder por solicitar a funcionarios ucranianos que investigaran a un oponente político y por obstrucción al Congreso por negarse a cooperar con la investigación de la Cámara de Representantes; y en 2021, por incitación a la insurrección por su participación en el ataque al Capitolio el 6 de enero.

En una misiva a los líderes republicanos de los comités de las Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores, Poder Judicial e Inteligencia, nueve demócratas, liderados por el senador Michael Bennet , afirman que el público merece “claridad sobre por qué el presidente puso en peligro a nuestros militares y cuál es su plan para Venezuela de cara al futuro”.

Esta semana el Congreso recibió información privada sobre la operación contra Maduro y los próximos pasos. Pero los demócratas afirman que hay mucho más por informar: “El Congreso debe cumplir con su deber constitucional de supervisar y reafirmar su papel en las futuras decisiones sobre Venezuela”.

Un grupo de republicanos del Congreso le propinó el jueves importantes derrotas al presidente Donald Trump: una serie de reprimendas que demuestran cómo su férreo control sobre el Capitolio se ha debilitado al comienzo de un año electoral crítico, señala la analista Laura Rozen en Diplomático.

El desafío comenzó en el Senado con una votación contundente, respaldada por cinco senadores, para aprobar una medida que limitaría a Trump en un asunto que ha presentado como un triunfo emblemático: su intervención militar en Venezuela. Más tarde ese mismo día, 17 republicanos de la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas para rescatar los subsidios del Obamacare, contra los cuales Trump se ha opuesto repetidamente.

Y en un movimiento sorpresa, los senadores de ambos partidos acordaron por unanimidad erigir una placa en honor a los oficiales que lucharon contra la turba en el Capitolio el 6 de enero de 2021, rompiendo con la falsa narrativa de Trump sobre ese día.

Un republicano de la Cámara de Representantes, Don Bacon afirmó que la «fea» respuesta de Trump a los senadores republicanos que votaron a favor lo convenció de votar a favor de la próxima votación de la Cámara sobre la resolución de los poderes de guerra en Venezuela.

La Cámara está en camino de realizar una votación similar a finales de este mes después de que los demócratas presentaran una medida complementaria el jueves y expresaran un optimismo cauteloso de que más republicanos podrían votar para limitar al presidente.

El representante Don Bacon (republicano por Nebraska) afirmó que ya se sentía inclinado a apoyar la resolución sobre poderes de guerra tras escuchar a altos funcionarios de la administración en sesiones informativas esta semana y tras enterarse de las amenazas de Trump contra Groenlandia. Sin embargo, afirmó que el ataque del presidente contra los cinco senadores republicanos el jueves consolidó su postura. “Leer la desagradable respuesta a esos senadores me convenció de votar que sí”, dijo.

Mientras la administración Trump intentaba darle un giro al asesinato de una madre estadounidense a manos de ICE en Minnesota, cinco senadores republicanos se unieron a los demócratas para impulsar un proyecto de ley que requeriría que Trump busque la aprobación del Congreso para futuras acciones militares en Venezuela; en la Cámara de Representantes, 17 miembros republicanos de la Cámara de Representantes se unieron a todos los demócratas de la Cámara para votar a favor de renovar por tres años los subsidios de atención médica de la Ley de Atención Médica Asequible vencidos.

