Venezuela despliega 15 000 efectivos en frontera con Colombia por paz

Venezuela anuncia el despliegue de 15 000 efectivos en estados fronterizos con Colombia para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este lunes operativo antinarcóticos en la frontera con Colombia para garantizar la paz. La operación incluye un despliegue de 15 000 efectivos en el oeste del país.

Cabello destacó que el refuerzo especial también contempla, entre otras cosas, el uso de la aviación, de drones y un despliegue fluvial para garantizar el resguardo limítrofe.

Además, se refirió a la nueva medida agresiva de Estados Unidos contra Venezuela de desplegar destructores de guerra cerca de las costas venezolanas, bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga.

Washington además ha acusado sin fundamento a Venezuela de liderar el llamado “Cartel de los Soles”, usándolo como pretexto para criminalizar y desacreditar a Venezuela en el escenario internacional. A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró a través de las redes que el denominado Cartel de los Soles, que Estados Unidos alega que líder el gobierno venezolano no existe. El mandatario denunció que esa narrativa, utilizada por el imperialismo para criminalizar a Venezuela y cometer una intervención militar para controlar sus recursos, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar Gobiernos que no les obedecen.