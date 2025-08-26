Reportera abandona Reuters por su “traición a periodistas” en Gaza

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 3 segundos

Una corresponsal de Reuters dimite en protesta por la “culpabilidad” de la agencia británica en el asesinato sistemático de periodistas en Gaza por Israel.

“No puedo, en conciencia, seguir trabajando para Reuters dada su traición a los periodistas en Gaza y su culpabilidad en el asesinato de 245 de nuestros colegas”, escribió el lunes la fotoperiodista canadiense Valerie Zink en su cuenta de X.

Zink, quien trabajó ocho años como corresponsal de la agencia de noticias Reuters, y cuyo trabajo ha sido publicado por The New York Times, Al Jazeera y medios de Norteamérica, Europa y Asia, denunció que Reuters había “justificado y permitido” los crímenes y masacres cometidos por el régimen israelí en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

En una publicación en su perfil de Facebook la fotoperiodista canadiense afirmó que la cobertura de Reuters ha contribuido a las condiciones en las que 246 periodistas e informadores fueran asesinados por Israel en los últimos 22 meses de la guerra en la Franja palestina.

Argumentó que, al repetir las afirmaciones militares israelíes sin verificación, los medios occidentales han “posibilitado el asesinato de más periodistas en dos años en una pequeña franja de tierra que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, [y las guerras de] Corea, Vietnam, Afganistán, Yugoslavia y Ucrania juntas”.

Reuters abandonó al periodista Anas al-Sharif cuando fue amenazado por Israel

Citó además el caso de Anas al-Sharif, corresponsal de Al-Jazeera ganador del Premio Pulitzer —quien también trabajó para Reuters—, quien fue asesinado junto a su equipo en un ataque deliberado israelí en la ciudad de Gaza el 10 de agosto.

“Reuters decidió publicar la afirmación totalmente infundada de Israel de que Al-Sharif era un agente de [el movimiento de Resistencia palestino] HAMAS, una de las innumerables mentiras que medios como Reuters han repetido diligentemente y han honrado”, escribió Zink.

Fustigó a Reuters por abandonar a Al-Sharif y no defenderlo cuando “las fuerzas israelíes lo incluyeron en una lista negra […] ni cuando pidió protección tras la amenaza pública de un portavoz israelí”. Dijo que la agencia británica ni siquiera informó “honestamente sobre su muerte cuando fue perseguido y asesinado semanas después” por el régimen israelí.

Zink también condenó la inacción de Reuters ante el asesinato de su propio personal, el camarógrafo Hossam al-Masri, quien fue asesinado el lunes, junto a otros cuatro periodistas, en un ataque israelí contra el hospital Naser, ubicado en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Describió la agresión israelí al hospital Naser que dejó al menos 20 asesinados, entre ellos seis periodistas, como un ataque de “doble impacto”: un ataque inicial contra una instalación civil seguido de un segundo ataque contra médicos, rescatistas y periodistas.

Medios occidentales sirven de cadena de suministro para propaganda israelí

“Los medios occidentales son directamente responsables de crear las condiciones para que esto suceda”, declaró Zink, citando la crítica del periodista Jeremy Scahill, quien afirmó que “todos los grandes medios, desde el New York Times hasta Reuters, han servido como cadena de suministro para la propaganda israelí, desinfectando crímenes de guerra y deshumanizando a las víctimas”.

La fotoperiodista canadiense afirmó que ya no puede usar su acreditación de prensa de Reuters sin sentir “profunda vergüenza y dolor” y se comprometió a redirigir su trabajo en honor a los periodistas de Gaza, a quienes calificó como “los más valientes y mejores que jamás hayan existido”.