Cuba denunció en ONU escalada agresiva de EEUU

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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU la escalada agresiva del Gobierno de Estados Unidos contra su país y llamó a la solidaridad de la comunidad internacional.

Cuba no es ni puede ser una amenaza. No es un enemigo de Estados Unidos ni quiere serlo”, afirmó Rodríguez, quien intervino aquí en la reunión ministerial de alto nivel convocada por China, país que ostenta la presidencia pro tempore este mes en el Consejo de Seguridad.

El ministro de Relaciones Exteriores pidió “a la comunidad internacional que se movilice para impedir una catástrofe humanitaria” ante el “bloqueo energético, las amenazas militares y la manipulación política contra la Revolución cubana”.

Subrayó que el Gobierno de los Estados Unidos, “en los hechos, está en una posición de quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales y de violación del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario respecto a la República de Cuba”.

Más adelante enfatizó que “la instrucción de cargos penales contra el líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, es un acto moralmente infame y legalmente arbitrario”.

Advirtió que “es una decisión políticamente motivada, fraudulenta y dirigida a engañar a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros 30 años después de los acontecimientos”.

“El cerco petrolero o energético que Estados Unidos aplica a Cuba equivale por sus efectos a un bloqueo naval que es un acto de guerra y de genocidio”, añadió el jefe de la diplomacia cubana, quien insistió que “una agresión militar provocaría un baño de sangre”.

Rodríguez señaló que “el Presidente que diera esa orden de ataque militar, el Secretario de Estado y de Guerra que lo instigan a hacerlo, pasarían a la historia como criminales de guerra, autores directos de crímenes de lesa humanidad”.

Ha llegado la hora de la solidaridad con Cuba, que siempre lo ha sido con todos”, expresó el canciller ante el Consejo de Seguridad.

Al instar a la ONU a cumplir su rol en el mantenimiento de la paz, exhortó al ente a que cumpla su papel respecto a Cuba y sentenció: “Nadie dude que, llegados a una situación que esperamos nunca ocurra, el pueblo de Cuba combatirá hasta las últimas consecuencias”.

En el encuentro, con la participación del secretario general de la ONU, António Guterres, se abordó la defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y fortalecimiento del sistema internacional centrado en la organización.

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