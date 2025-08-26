Asesor de Trump asegura que Ciudad de México está tomada por cárteles y Sheinbaum responde

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 4 segundos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes que le enviará un informe a Stephen Miller, asesor del presidente de EE.UU. Donald Trump, para demostrarle que su percepción de que la Ciudad de México “está dirigida por cárteles” es errónea.

“Hoy mismo en la reunión del Gabinete de Seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca las cifras de la Ciudad de México porque a lo mejor no las conoce“, aseguró la mandataria al recordar que, desde que ella fue jefa de Gobierno de la capital, en 2018, y hasta ahora, el número de homicidios se ha reducido casi en un 60 %.

Ejemplos de ciudades “violentas”

La víspera, durante una entrevista televisiva, Miller criticó la inseguridad que padecen ciudades estadounidenses gobernadas por políticos demócratas y las comparó con otros lugares del mundo.

“Si sus calles son más violentas, como lo son estas ciudades demócratas, más violentas que Bagdad, más violentas que las comunidades de Etiopía, lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían con visitar, algunos de los lugares más peligrosos del planeta Tierra, entonces son más peligrosas que la Ciudad de México, que está dirigida por cárteles criminales“, afirmó el funcionario.

Sheinbaum explicó que en la capital mexicana existen temas pendientes en materia de seguridad, pero no del nivel que señaló el funcionario. “Evidentemente hay que atenderlos pero no es lo que imagina esta persona, es importante que conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México”, dijo Sheinbaum al citar su gestión como jefa de Gobierno y la de su sucesora, Clara Brugada.

“La percepción de seguridad ha aumentado mucho”, insistió al considerar que así lo prueba el hecho de que miles de estadounidenses eligen radicar en la Ciudad de México.

Visitas: 5