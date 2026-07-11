Triplista Leyanis Pérez celebró los 15 en el Diamante de Mónaco

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Como si fuera su fiesta de 15 años celebró hoy la triplista cubana Leyanis Pérez su protagonismo en la Liga del Diamante de Atletismo de Mónaco y le sobraron razones para tal festejo: ganó con marca personal de 15,06 metros (m) y además pasó a compartir el liderazgo en el ranking del afamado circuito.

El añorado registro llegó; la tres veces campeona mundial dormirá mucho más feliz desde este viernes luego de saltar como soñaba en el Stade Louis II, llevarse su primer reinado en un Diamante en la actual temporada y alcanzar 21 puntos para unirse en la cima del escalafón a la cubana Davisleydi Velazco, que compite de manera independiente.

Leyanis, que tenía hasta ahora 14,98 m como tope, había saltado en 2024 15,16 m sin que se pudieran homologar por demasiado viento a favor; sin embargo el nuevo registro lo consiguió con -0,1 m por segundo en la medición y durante su sexto y último intento.

Detrás quedó la senegalesa Salu Sarr, con 14,99 m igualmente anotados como el mejor de su vida, y completó el cuadro ganador la dominiquesa Thea Lafond al clavar sus pinchos en los 14,79 m.

La cubana Liadagmis Povea finalizó sexta en poder de 14,43 m y se afianzó en el quinto puesto del escalafón con 12 unidades; Velazco fue cuarta ahora con registro de 14,66 m.

En la tarde-noche de Mónaco hubo otro premio cubano y fue de Jorge Hodelín en el salto de longitud; el actual recordista mundial sub-20 años sigue generando noticias, en esta ocasión con 8,38 m y el tercer lugar en una prueba dominada por el favorito griego Miltiadis Tentoglou.

Hodelín marchaba séptimo luego de cuatro rondas de saltos, pero en la quinta decidió que era su momento y escaló hasta el tercer puesto del podio por detrás del mencionado Tentoglou (8,61 m) y el jamaicano Wayne Pinnock (8,39 m).

Por cierto, la marca de Tentoglou es récord para el mitin y borró de los libros los 8,58 m con que el cubano Iván Pedroso dominó allí hace 31 años.

Completó la presencia de la mayor de las Antillas la corredora Roxana Gómez, quien pasó sexta la meta de los 400 m con 50.37 segundos (s); el cetro quedó en las esperadas manos de la dominicana Marileidy Paulino con 48.67 s, que se anotan como nueva plusmarca para el mitin.

Entre hombres también hubo celebración con récord, el botsuanés Busang Collen Kebinatshipi recorrió la vuelta completa al óvalo en 43.44 s, que fue además nuevo tope para su país y para todo el circuito del Diamante.

En general el mitin estuvo marcado por las buenas actuaciones, entre las que se incluyó la de Julien Alfred, de Santa Lucía, con espectacular carrera en los 200 m; anotó 21.51 s para destrozar el récord de su país y el del mitin que llevaba 33 años impuesto por la jamaicana Marlene Ottey y que era de 21.71 s.

La próxima parada del Diamante será en Londres, el día 18 de este propio mes de julio y ya son varias las estrellas confirmadas para actuar allí.

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