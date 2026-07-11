Ingentes esfuerzos en Cuba por restablecer servicio energético

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El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, informó hoy que ya están en línea dos unidades de Energás Boca de Jaruco dentro de ingentes esfuerzos para restablecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El SEN sufrió la víspera una nueva desconexión que provocó la interrupción del servicio de electricidad en el país caribeño, producto principalmente de la guerra económica de la administración estadounidense contra el pueblo cubano.

De acuerdo con el titular, también se llegó con energía a las Subestaciones del Diezmero, Guanabacoa, Cotorro y Santa Cruz, permitiendo restablecer las comunicaciones con Jaruco y comenzar el proceso de arranque en unidades de la Central Termoeléctrica (CTE) Ernesto Che Guevara.

De la O Levy señaló, en una publicación en la red social X, que esta es una compleja situación en medio de todas las dificultades que enfrenta Cuba de manera cotidiana.

También destacó a trabajadores eléctricos y petroleros, a quienes calificó de dignos y comprometidos con su país, por su trabajo diario para llevar servicio energético al pueblo cubano.

“Se fajan cada día con el apagón”, ¡Aquí no se rinde nadie!, enfatizó.

En informaciones anteriores de la Empresa Eléctrica de La Habana se conoció el funcionamiento ya de 13 subestaciones y de 26 circuitos de distribución que benefician a 78 mil 439 clientes y representan 80,1 megawatts (MW) para el 9,1 por ciento de la capital cubana.

También se restableció el servicio en 17 puntos vitales de salud y en dos impulsores para el abasto de agua.

El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permita las condiciones del SEN, señaló la entidad.

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