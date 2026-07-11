Publica Asamblea Nacional proyecto de ley “Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio”

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La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) puso a disposición de la ciudadanía el proyecto de ley “Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio”, como parte del proceso legislativo cubano orientado a promover la participación popular y fortalecer la cultura jurídica de la población.

El texto del proyecto fue publicado este viernes en el sitio web del Parlamento cubano, junto con el correo electrónico comunicacion@anpp.gob.cu, habilitado para que la población pueda enviar criterios, opiniones y propuestas sobre la futura norma.

Esta propuesta de disposición normativa tiene por objeto “establecer y regular el Sistema de Identidad Personal y Domicilio, garantizar el reconocimiento y protección de la identidad de los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes, así como la determinación, registro y actualización del domicilio como atributo jurídico-administrativo”.

De acuerdo con la información divulgada por la ANPP, esta iniciativa se suma a otros proyectos de ley que ya han sido publicados para su consulta, entre ellos los relacionados con el “Código de Trabajo”, la “Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal”, la “Ley de la Vivienda” y la “Ley de Organización de la Administración Central del Estado”.

Según explicó el Parlamento, estos textos han sido objeto de procesos de consulta y debate que han permitido enriquecer su contenido antes de ser sometidos al análisis y discusión de los diputados.

La publicación de los proyectos legislativos forma parte de la práctica de participación ciudadana impulsada durante el proceso de elaboración de las normas jurídicas, con el propósito de recoger criterios de la población antes de su examen por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

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