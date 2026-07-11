La ecuación del caos: guerra cognitiva y asfixia económica

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Por: Raúl Capote

La guerra cognitiva no es un epifenómeno, sino el motor principal de una estrategia diseñada para fracturar el alma de la nación

Washington, a todo motor, busca sincronizar el intento de colapso energético, con la desinformación y la siembra de la duda, en un escenario inédito de presión multidimensional.

En la literatura de la inteligencia estratégica existe un concepto antiguo, que en la era digital ha alcanzado una sofisticación terrorífica: generar confusión para sembrar en las personas la duda. Hoy, esa estrategia se ha convertido en el eje central de la política exterior de EE. UU. hacia Cuba, no se trata solo de una de las herramientas de confrontación ideológica clásica, sino de una sinfonía disonante en la cual la asfixia material y la erosión de la percepción se tocan al unísono.

Un mapa detallado de esta nueva cartografía del conflicto nos permite apreciar cómo la guerra cognitiva no es un epifenómeno, sino el motor principal de una estrategia diseñada para fracturar el alma de la nación. No se trata de la mentira burda habitual, es un mecanismo perverso de intoxicación sutil, que busca sembrar la sospecha en todo y de todo.

Esa partícula de incertidumbre, repetida hasta el infinito en los ecosistemas digitales, erosiona la confianza en las instituciones y en el relato de la resistencia. La saturación informativa, la creación de realidades paralelas y el uso de bots que replican mensajes con ligeras variantes, persiguen un solo fin: que el ciudadano deje de creer en sus propias percepciones.

En los últimos meses, el salto cualitativo ha estado en el uso masivo de la Inteligencia Artificial Generativa, además, Washington ha perfeccionado la técnica del deepfake hiperrealista y la microsegmentación de audiencias. No se trata ya de emitir un mensaje único para toda la Isla, sino de diseñar narrativas específicas para el ama de casa en La Habana, el joven trabajador del turismo en Varadero o el ingeniero en Holguín.

Herramientas como los modelos de lenguaje avanzado permiten generar miles de versiones de un mismo bulo, adaptado al léxico, al dolor y a la frustración de cada grupo demográfico. La inteligencia artificial sintetiza voces, clona rostros de dirigentes en contextos comprometedores y, lo más peligroso, simula conversaciones de WhatsApp entre «ciudadanos comunes» que discuten apagones y desabastecimientos con un tono de derrota prefabricada. Pero la joya de la corona de esta estrategia cognitiva es el uso de la IA predictiva para anticipar el descontento. Los algoritmos procesan el sentimiento en redes sociales y foros cerrados, detectando los picos de cansancio emocional.

Es en esos momentos de máxima fragilidad, mientras el bloqueo energético golpea con cortes eléctricos prolongados y la falta de combustible paraliza el transporte, cuando se activan las campañas de amplificación, entonces la IA convierte la situación en una experiencia sicológica insoportable, multiplicando la percepción del caos.

Estamos en presencia de una ecuación diabólica: mientras se ahoga a la población con la falta de luz y alimentos, para provocar el descontento, al mismo tiempo se inunda el espacio digital con mensajes que culpan exclusivamente al Gobierno cubano de esa carestía, omitiendo el origen externo del sufrimiento.

Son las municiones de una narrativa que busca la desesperación colectiva.La IA se encarga de hacer las costuras, cuando un barrio se queda a oscuras, los teléfonos móviles (si hay batería y datos) se llenan de cadenas apócrifas que hablan de «gestión incompetente» y «privilegios oficiales», sin mencionar jamás la guerra económica declarada.

El objetivo final no es solo el colapso económico per se, sino el estallido social. La Casa Blanca aspira a reproducir el guion logrado en otras regiones e intentado en Cuba sin éxito en el pasado, pero con una tecnología mucho más depurada. La idea es sincronizar el momento de máxima tensión material con una ofensiva digital imparable que desborde la capacidad de respuesta del Estado, generando la imagen de una nación ingobernable ante los ojos del mundo.

Sin embargo, la inteligencia humana tiene una ventaja sobre la artificial: la conciencia histórica. Frente a esta maquinaria de desinformación hipertecnológica es necesaria una contraofensiva cultural que recupere el valor de la palabra verificada, del periodismo de datos y, sobre todo, de la empatía.

Una guerra cognitiva se gana en la calle, en el diálogo vecinal, en la confianza que se teje cara a cara, allí donde la IA aún no puede llegar. El desafío para Cuba es titánico: resistir la presión de un bloqueo que asfixia y, al mismo tiempo, desactivar las bombas de racimo informáticas que explotan en los bolsillos de los ciudadanos.

Entonces la respuesta no puede ser solo institucional, debe ser social, se trata de construir un escudo ético contra la duda, y de entender que, en esta nueva guerra, cada ciudadano informado es un soldado de la verdad. Washington ha desatado todas sus armas.

La pregunta que flota en el aire —y que el tiempo y la historia responderán— es si la tenacidad del pueblo cubano, forjada en más de seis décadas de resistencia, será capaz de doblegar esta alianza perversa entre la asfixia material y el espejismo digital.

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